 Santos: Fener’i özledim – Fotomaç – 08 Mayıs 2017
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    08 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Santos: Fener’i özledim

    Santos: Fener’i özledim
    F.Bahçe'nin eski Brezilyalı oyuncusu derbiyi Sporx internet sitesine değerlendirdi. "F.Bahçe'yi çok özledim" diyen Sambacı, "F.Bahçe'de muhteşem bir sezon geçirdim. Her zaman onları destekliyorum. Dönmeyi de isterim" dedi.
    1. 08 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:23
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