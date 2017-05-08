 İsmail ilk kez Arena’da – Fotomaç – 08 Mayıs 2017
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    08 Mayıs 2017, Pazartesi
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    İsmail ilk kez Arena’da

    İsmail ilk kez Arena’da
    Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen dünkü maçta ilk 11'de sahaya çıktı. Ligin ilk yarısında oynanan maçta kadroda olmayan kupada oynanan maçta ise yedek kalan İsmail dün ilk kez eski takımına karşı oynayıp, Arena'ya ayak bastı.
    1. 08 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:25
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