 İlhan Ekşioğlu'ndan olay paylaşım! – Fotomaç – 08 Mayıs 2017
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    08 Mayıs 2017, Pazartesi
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    'ndan olay paylaşım!

    İlhan Ekşioğlu'ndan olay paylaşım!

    yönetim kurulunda sosyal medyayı en fazla kullanan isimlerden olan , derbi sonrası Beşiktaşlılar'ı kızdıran bir paylaşım yaptı.

    yönetim kurulunda sosyal medyayı en fazla kullanan isimlerden olan , derbi sonrası Beşiktaşlılar'ı kızdıran bir paylaşım yaptı.

    Derbi bitiminde Beşiktaş ve Fenerbahçe cephelerinden birçok sosyal medya mesajı gelirken, İlhan Ekşioğlu da twitter'dan paylaşımda bulundu.

    Ekşioğlu, "Çok üzgünüz 9 kişiyle bu kadar!" yazarak, ezeli rakiplerine imalı bir göndermede bulundu.

    Ekşioğlu'nun paylaşımı Fenerbahçeli taraftarlardan takdir görürken, Beşiktaşlılar'ın tepkisiyle karşılaştı. Fenerbahçe, Vodafone Arena'daki 90 dakikayı Skrtel ve Josef'in gördüğü kırmızı kartlar nedeniyle 9 kişi tamamlayıp, beraberlik golünü uzatma dakikalarında ulaşmıştı.

    1. 08 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:12
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