İlhan Ekşioğlu'ndan olay paylaşım!
Fenerbahçe yönetim kurulunda sosyal medyayı en fazla kullanan isimlerden olan İlhan Ekşioğlu, derbi sonrası Beşiktaşlılar'ı kızdıran bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe yönetim kurulunda sosyal medyayı en fazla kullanan isimlerden olan İlhan Ekşioğlu, derbi sonrası Beşiktaşlılar'ı kızdıran bir paylaşım yaptı.
Derbi bitiminde Beşiktaş ve Fenerbahçe cephelerinden birçok sosyal medya mesajı gelirken, İlhan Ekşioğlu da twitter'dan paylaşımda bulundu.
Ekşioğlu, "Çok üzgünüz 9 kişiyle bu kadar!" yazarak, ezeli rakiplerine imalı bir göndermede bulundu.
Ekşioğlu'nun paylaşımı Fenerbahçeli taraftarlardan takdir görürken, Beşiktaşlılar'ın tepkisiyle karşılaştı. Fenerbahçe, Vodafone Arena'daki 90 dakikayı Skrtel ve Josef'in gördüğü kırmızı kartlar nedeniyle 9 kişi tamamlayıp, beraberlik golünü uzatma dakikalarında ulaşmıştı.
- 08 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:12
- Advocaat: "Başakşehir için iyi bir iş çıkardık"
Toplam 8
Yorum
ömer te. Kesinlikle katılıyorum sana ..başakşehire canı gönülden BAŞARILARR.
- "Beşiktaş F.Bahçe'yi ezdi"
Toplam 29
Yorum
Bora Hakli bi yorum ,Senol Gunes oyunculara arka ciktikca daha cok orta parmak isareti , rakibe kasitli kafa izleriz Besiktas in sahasinda
- "Beşiktaş F.Bahçe'yi ezdi"
Toplam 29
Yorum
Bora kupada elendiniz FB ye, gereksiz yorumlar yapip oyuncularini koruma ozelestiri yap , Tosic sucsuz , Talisca sucsuz, tek suclu ben hakemler
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