 Fenerbahçe’de mecburi rotasyon – Fotomaç – 08 Mayıs 2017
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    08 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Fenerbahçe’de mecburi rotasyon

    Fenerbahçe’de mecburi rotasyon

    ise 2-1 kazanılan Çaykur Rizespor maçının ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.

    Fabiano ve Şener sakatlıkları, Mehmet Topal cezası nedeniyle kadroda bulunmazken, Aatif yedek kulübesinde yer aldı. Hollandalı teknik adam, bu isimlerin yerine sarı kart cezaları sona eren Volkan Demirel ve Robin van Persie'nin yanı sıra İsmail Köybaşı ile sakatlığı geçen Kjaer'e şans tanıdı.
    1. 08 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:53
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