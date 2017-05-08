Fenerbahçe'de Antalyaspor hazırlıkları
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 13 Mayıs Cumartesi günü Ülker Stadı'nda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Yarını izinli geçirecek Fenerbahçeli futbolcular, Antalyaspor maçının hazırlıklarını 10 Mayıs Çarşamba günü sürdürecek.
- 08 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:04
- Trabzonspor’a evi deplasman oldu
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Yorum
Tsclub Gs ve fb nin önüne geçebilirdik şimdi başakşehir veya fenerin ziraat kupasını almasını bekleyecek
- Avantaj iki haftada elden kaçtı!
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Yorum
Düsseldorf'lu Bu senede hazımsızlar ve ayıplar takımı olmaktan ılerı gıdemedıler. Para ve şöhretle insan ve takım olunamıyacagını herkese gösterdıler.
- Beşiktaş yönetiminden flaş açıklama
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Yorum
kartal kendi ağlanacak halinizi bırakıp bize gülmeniz de bizi güldürdü. not: Talisca'nın hareketi her türlü yanlıştır. Cezası neyse kulüp versin.
Fenerbahçe'de Antalyaspor hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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