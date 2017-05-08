 Fenerbahçe'de Antalyaspor hazırlıkları – Fotomaç – 08 Mayıs 2017
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    08 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Fenerbahçe'de Antalyaspor hazırlıkları

    Fenerbahçe'de Antalyaspor hazırlıkları

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 13 Mayıs Cumartesi günü Ülker Stadı'nda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Beşiktaş derbisinde görev alan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi. Diğer futbolcuların ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas ve dar alan çalışmaları ile çift kale maç yaptığı aktarıldı.

    Yarını izinli geçirecek Fenerbahçeli futbolcular, Antalyaspor maçının hazırlıklarını 10 Mayıs Çarşamba günü sürdürecek.
    1. 08 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:04
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