 Derbilerin lideri Fenerbahçe – Fotomaç – 08 Mayıs 2017
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    08 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Derbilerin lideri Fenerbahçe

    Derbilerin lideri Fenerbahçe

    Beşiktaş deplasmanında 1-1 berabere kalarak bu sezon derbi maçlarda rakiplerine boyun eğmeyen Fenerbahçe, derbilerde en fazla puan toplayan takım oldu.

    Advocaat yönetiminde bu sezon derbi maçlarda aldığı sonuçlarla rakiplerine üstünlük kurmayı başaran sarı-lacivertliler, Beşiktaş ve Galatasaray karşısında elde ettiği neticelerle dikkat çekti. Beşiktaş ve Galatasaray'la bu sezon oynadığı 4 lig maçında 8 puan toplamayı başaran Fenerbahçe, ezeli rakipleriyle arasındaki puan durumunda da zirvede yer aldı.

    3 büyüklerin aralarındaki puan durumu

    Takım O G B M A Y P
    1- Fenerbahçe 4 2 2 0 4 1 8
    2- Beşiktaş 4 1 3 0 4 3 6
    3- Galatasaray 4 0 1 3 2 6 1
    1. 08 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:41
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