Derbilerin lideri Fenerbahçe
Beşiktaş deplasmanında 1-1 berabere kalarak bu sezon derbi maçlarda rakiplerine boyun eğmeyen Fenerbahçe, derbilerde en fazla puan toplayan takım oldu.
3 büyüklerin aralarındaki puan durumu
Takım O G B M A Y P
1- Fenerbahçe 4 2 2 0 4 1 8
2- Beşiktaş 4 1 3 0 4 3 6
3- Galatasaray 4 0 1 3 2 6 1
- 08 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:41
- Fatura futbolculara kesiliyor
Toplam 1
Yorum
Nani Bursanın küme düşme tehlikesi kapıda.
- "Beşiktaş F.Bahçe'yi ezdi"
Toplam 163
Yorum
FBB O SON SANİYE GÖLÜ VARYA COK ZEVKLİ BE ONDAN SEVİNDİK. HM BİZ BİŞİ YAPMADIK GÖLÜDE KENDİNZ ATTINIZ :)NAPALIM SİZ GİBİ AĞLAMIYORUZYA
- Soyunma odasında neler yaşandı?
Toplam 5
Yorum
OYNAMAMALARI ÇOK KOMİKTİ. BUNUN SORUMLUSU ADANALI AHMET ÇALIK ŞAŞİ Mİ YA. KAÇ METREDEN GELEN TOPA KENDİSİNİ AYARLAYAMIYOR, TOP ÜSTÜNDEN GEÇİP RAKİP GOL YAPIYOR. SAHADA FUTBOLCULARIN DİZİLİŞİ
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