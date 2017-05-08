Beşiktaş taraftarına hareket!
Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, kendisi aleyhine tezahürat yapan taraftarlara son dakika golünün ardından cevap verdi. Golden sonra seyirciye doğru kayan file bekçisi, eliyle 'sus'işareti yaptı.
Maçın ilk yarısında tartışmaların ortasındaki isim olan Demirel, hatasız bir maç çıkardı. Babel'in uzaktan şutunda büthiş bir kurtarışa imza atan deneyimli eldiven, ikinci yarıda Quaresma'nın önemli bir şutunu da savurmayı başardı.
Volkan Demirel'in aksine Beşiktaş kalecisi Fabri, kendisine çok iş düşmediği maçta hatalı gol yiyerek 2 puanın kaybedilmesinde pay sahibi oldu.
- 08 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:12
- Advocaat: "Başakşehir için iyi bir iş çıkardık"
Toplam 8
Yorum
ömer te. Kesinlikle katılıyorum sana ..başakşehire canı gönülden BAŞARILARR.
- "Beşiktaş F.Bahçe'yi ezdi"
Toplam 29
Yorum
Bora Hakli bi yorum ,Senol Gunes oyunculara arka ciktikca daha cok orta parmak isareti , rakibe kasitli kafa izleriz Besiktas in sahasinda
- "Beşiktaş F.Bahçe'yi ezdi"
Toplam 29
Yorum
Bora kupada elendiniz FB ye, gereksiz yorumlar yapip oyuncularini koruma ozelestiri yap , Tosic sucsuz , Talisca sucsuz, tek suclu ben hakemler
Beşiktaş taraftarına hareket! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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