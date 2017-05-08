 Aziz Yıldırım'a tokat soruşturması – Fotomaç – 08 Mayıs 2017
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    08 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Aziz Yıldırım'a tokat soruşturması

    Aziz Yıldırım'a tokat soruşturması
    İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkında, basketbol maçında tokat attığı Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'ün şikayeti üzerine, "Kasten yaralama" suçundan soruşturma başlattı.

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    1. 08 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:43
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