Aziz Yıldırım'a büyük ceza kapıda!

Kadınlar Basketbol Ligi'nde Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma öncesi yaşanan olayın ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e yönelik fiili müdahalesi '6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Hakkında Kanun' kapsamında değerlendirilerek Spor Genel Müdürlüğü tarafından Müfettiş görevlendirmesi yapılmış ve konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır" denildi.



Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın da konuyu yakından takip ettiği ve yaşananları 'kabul edilemez' olarak değerlendirdiği öğrenildi.



IŞIK EYİGÜNGÖR, AZİZ YILDIRIM'DAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasında bugün oynanan maç öncesi Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'ün üzerine yürüyerek vurması nedeniyle, Eyigüngör Rıhtım karakoluna giderek şikayette bulundu.



Kadınlar Basketbol Ligi Play - Off Final Serisi ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasında bugün oynanan maç öncesinde Aziz Yıldırım, Işık Eyigüngör'ün üzerine yürüyerek vurdu. Bu olay üzerine Eyigüngör Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı. Daha sonra Kadıköy Rıhtım Karakolu'na gelen Işık Eyigüngör, Aziz Yıldırım'dan şikayetçi oldu. Eyigüngör, konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, arkadaşları kendisini yalnız bırakmadı.