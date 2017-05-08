 Aziz Yıldırım'a büyük ceza kapıda! – Fotomaç – 08 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Mayıs 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'a büyük ceza kapıda!

    Aziz Yıldırım'a büyük ceza kapıda!

    Fenerbahçe Başkanı 'ın Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Takımı Başkanı 'e tokat atmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı harekete geçerek inceleme başlattı.

    Kadınlar Basketbol Ligi'nde Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma öncesi yaşanan olayın ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Kulübü Başkanı 'ın Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı 'e yönelik fiili müdahalesi '6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Hakkında Kanun' kapsamında değerlendirilerek Spor Genel Müdürlüğü tarafından Müfettiş görevlendirmesi yapılmış ve konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır" denildi.

    Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın da konuyu yakından takip ettiği ve yaşananları 'kabul edilemez' olarak değerlendirdiği öğrenildi.

    IŞIK EYİGÜNGÖR, AZİZ YILDIRIM'DAN ŞİKAYETÇİ OLDU
    Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasında bugün oynanan maç öncesi Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'ün üzerine yürüyerek vurması nedeniyle, Eyigüngör Rıhtım karakoluna giderek şikayette bulundu.

    Kadınlar Basketbol Ligi Play - Off Final Serisi ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasında bugün oynanan maç öncesinde Aziz Yıldırım, Işık Eyigüngör'ün üzerine yürüyerek vurdu. Bu olay üzerine Eyigüngör Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı. Daha sonra Kadıköy Rıhtım Karakolu'na gelen Işık Eyigüngör, Aziz Yıldırım'dan şikayetçi oldu. Eyigüngör, konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, arkadaşları kendisini yalnız bırakmadı.

    1. 08 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aziz Yıldırım'a büyük ceza kapıda! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.