 2 isim Antalyaspor maçında yok – Fotomaç – 08 Mayıs 2017
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    08 Mayıs 2017, Pazartesi
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    2 isim Antalyaspor maçında yok

    2 isim Antalyaspor maçında yok

    Beşiktaş karşısında kırmızı kart görerek oyundan atılan ve , önümüzdeki hafta oynanacak olan Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

    Vodafone Arena'da son dakika golüyle beraberliği kurtaran , bu maçta 2 önemli oyuncusunu kaybetti. Quaresma'ya yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kalan ve Oğuzhan Özyakup'a yaptığı faulle ikinci sarı kartını gören , Antalyaspor ile oynanacak olan zorlu karşılaşma öncesinde cezalı duruma düştü.
    1. 08 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:26
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