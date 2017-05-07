 Yıldırım’dan idman uğuru – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    Yıldırım’dan idman uğuru

    Yıldırım’dan idman uğuru
    Başkan ve yöneticiler, Galatasaray maçı öncesi olduğu gibi dün de son idmana gitmeyerek uğur yaptı. Aziz Yıldırım, Galatasaray derbisi öncesi de son idmana gitmemiş ve takım Türk Telekom Arena'dan 1-0'lık zaferle dönmüştü.
    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:27
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