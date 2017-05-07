 Yeni unvan peşinde – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    Yeni unvan peşinde

    Yeni unvan peşinde
    'da 'ı yenen tek takım olan Fenerbahçe, aynı başarıyı bu kez ligde tekrarlamak istiyor. Yeni stadında ligde hiç kaybetmeyen Beşiktaş'ı kupada deviren Kanarya ezeli rakibinin 17 maçlık yenilmezliğine son vermeye çalışacak.
    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:30
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