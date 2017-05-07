 Wiel’i FIFA’ya şikayet edecek – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    Wiel’i ’ya şikayet edecek

    Wiel’i FIFA’ya şikayet edecek

    F.Bahçe, 'i 'ya şikayet etmeye hazırlanıyor.

    Sebebi; disiplin talimatlarına uymaması. Hollandalı bekin izinsiz olarak markasının çekimleri için yurt dışına gitmesi, ardından en az 5 idmana izinsiz olarak gelmemesi ve son olarak da aldığı raporda yazan hastalığın kulüp doktorları tarafından tespit edilememesi nedeniye 'iş ahlakına uymamak' suçlamasıyla FIFA'ya şikayet edileceği öğrenildi.
    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:14
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