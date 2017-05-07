Wiel’i FIFA’ya şikayet edecek

Sebebi; disiplin talimatlarına uymaması. Hollandalı bekin izinsiz olarak markasının çekimleri için yurt dışına gitmesi, ardından en az 5 idmana izinsiz olarak gelmemesi ve son olarak da aldığı raporda yazan hastalığın kulüp doktorları tarafından tespit edilememesi nedeniye 'iş ahlakına uymamak' suçlamasıyla FIFA'ya şikayet edileceği öğrenildi.