 Volkan’ın 52 yıllık hedefi – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Mayıs 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Volkan’ın 52 yıllık hedefi

    Volkan’ın 52 yıllık hedefi

    Sarı kart cezası biten kaptan , Beşiktaş karşısında kalede olacak.

    Derbilerde başka oynayan tecrübeli eldiven; Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı forma giydiği son 9 resmi maçta gol yemedi. Volkan bu akşam da gol yemezse, Fenerbahçe 52 yıl sonra ligde Beşiktaş ve Galatasaray ile oynadığı 4 derbide gol yemeden sezonu kapatacak. Sarı-lacivertli takım, bu sezon Galatasaray'ı 2-0 ve 1-0 yenerken, Beşiktaş ile Kadıköy'deki maçta golsüz berabere kalmıştı.
    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Volkan’ın 52 yıllık hedefi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.