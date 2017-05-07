Volkan’ın 52 yıllık hedefi

Sarı kart cezası biten kaptan Volkan Demirel, Beşiktaş karşısında kalede olacak.

Derbilerde başka oynayan tecrübeli eldiven; Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı forma giydiği son 9 resmi maçta gol yemedi. Volkan bu akşam da gol yemezse, Fenerbahçe 52 yıl sonra ligde Beşiktaş ve Galatasaray ile oynadığı 4 derbide gol yemeden sezonu kapatacak. Sarı-lacivertli takım, bu sezon Galatasaray'ı 2-0 ve 1-0 yenerken, Beşiktaş ile Kadıköy'deki maçta golsüz berabere kalmıştı.