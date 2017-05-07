 Taraftar harekatı – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    Taraftar harekatı

    Taraftar harekatı
    Kadıköy'de bu sezon maçların büyük kısmının boş tribünlere oynanması F.Bahçe'yi harekete geçirdi. Taraftarı yeniden tribünlere çekmeyi hedefleyen yönetimin, bilet ve kombine fiyatlarında indirim yapacağı belirtiliyor. Öğrencilere yönelik özel kampanyalar da gündemde. Hedef, Ülker Arena'da eski görkemli coşkuyu yakalamak.
    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:33
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