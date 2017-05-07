"Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum"
Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, 1-1'lik eşitlikle biten Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Yayıncı kuruluşa konuşan Hasan Ali Kaldırım, "Hocam Cuma günü yanıma geldi ve 'Sağ tarafta oynayabilir misin?' diye sordu, 'Oynarım' dedim. Daha önce de oynamıştım ama 'Soldaki gibi performans sergilemek kolay olmaz' dedim. 'Bana güveniyorsan oynat dedim', 'Güveniyorum' dedi. İkinci devre sola geçtim. Ters tarafta oynayınca yoruldum tabii. Beşiktaş'ın kanatları bireysel anlamda kaliteli. Elimizden geleni yaptık. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Beşiktaş da iyi oynadı. İlk golü kötü zamanda yedik. İkinci devrede ofansif anlamda; Salih ile daha ofansif oynamaya çalıştık ki başarılı da olduk. Emenike'ye de, "Oyuna gireceksin, ya gol atacaksın ya da attıracaksın" dedim, o da yaptı. Tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Son haftalarda çıkış yakaladık. Son dakikalarda önde oynamaya çalıştık. Biraz şanssız olsak da Allah'ın yardımıyla güldük. Futbolseverler için lige heyecan kattığımızı düşünüyorum" dedi.
- 07 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:27
- Aziz Yıldırım'dan tokat!
Toplam 19
Yorum
VezirParmağı Ya bu adam FB'ye anormal yakışıyor ya! Ölse bile ruhu Başkan kalsın. Tabutunu Saraçoğlu'na gömün. Bu adam oldukça FB tam temsil ediliyor.
- Vagner Love, Cenk Tosun'u geçti
Toplam 2
Yorum
Bizim Lig Bizim Lig Aslında Emekli Sandığı Emekli olacaklar Gelip Son Altın Dönemlerini Yaşayıp İkramiyelerinide Alıp KRAL oluyorlar.
- Aziz Yıldırım'dan tokat!
Toplam 19
Yorum
A Bu adamı süresiz başkanlığını iptal edilsin diyeceğim ama iptal etmeyin Fenerbahçe beter olun !
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