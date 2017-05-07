 Sinan Gümüş’e ret! – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    ’e ret!

    Sinan Gümüş’e ret!
    G.Saray'da forma şansı bulamayan Sinan Gümüş, 'ye teklif edildi!.. Kulislerde konuşulan iddiaya göre gurbetçi futbolcunun Türkiye haklarına sahip menajer Ersin Akan, sarı-lacivertli yönetimle temas kurarak, oyuncusunu getirebileceği mesajını verdi. Ancak F.Bahçe'nin bu teklife olumsuz yanıt verdiği ifade edildi.
    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:12
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