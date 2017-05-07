 Robin, Sow’a set olacak – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    Robin, Sow’a set olacak

    Robin, Sow’a set olacak
    Çaykur Rizespor'a 2 gol atan , Fenerbahçe'nin bu akşam da hücumda en büyük kozu... Beşiktaş maçlarını seven Senegalli yine Van Persie'nin arkasında konumlanacak ve sürpriz koşularla rakip defansın arasına sızarak gol bulmaya çalışacak. Van Persie ise ona alan açacak.
    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:14
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