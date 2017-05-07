 Ozan, Babel'i ezberledi – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    Ozan, Babel'i ezberledi

    Ozan, Babel'i ezberledi

    Şener ve Wiel’in yokluğunda sağ bekte görev alacak. Advocaat, Kartal’ın sol kanadındaki ’in çalım stilini, şut ve pas tercihlerini oyuncusuna ezberletti.

    'de iki sağ bek Şener Özbayraklı ve Gregory van der Wiel Beşiktaş karşılaşmasında yok. Teknik direktör Dick Advocaat bu akşam bu bölgede mecburen Ozan Tufan'a formayı verecek. Hollandalı çalıştırıcı asıl mevkisi sağ bek olmadığı için Ozan'ı zorlu maça özenle hazırladı. Advocaat, Ozan'ın karşısında oynayacak olan vatandaşı Ryan Babel'in özelliklerini öğrencisine tek tek anlattı. 'in çalımları, şut, pas ve koşu tercihlerini hafta boyunca tesislerde videolar eşliğinde 'a aktardı.

    JOSEF YARDIM EDECEK
    Kanarya'nın hocası Dick Advocaat, Ozan'ın Babel ile bire bir kalmasını istemiyor. Özellikle Adriano'nun bindirmeleriyle pozisyon karmaşası yaşamaması için bu bölgeye ek destek de gönderecek. Advocaat, Josef de Souza'dan top rakipteyken sağ bek oynayacak Ozan'a yardım etmesini istedi. Çünkü Ozan Tufan'ın önünde görev alacak olan Jeremain Lens, bek kovalamayı sevmiyor, bu sebeple Kanarya bu bölgeden kolay pozisyon veriyor. Dick Advocaat bu bölgede devre arası transferi Karavaiev'i de denedi ancak hiç güven vermediği için hemen vazgeçti.
    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:14
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