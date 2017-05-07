Ozan, Babel'i ezberledi
Şener ve Wiel’in yokluğunda sağ bekte Ozan Tufan görev alacak. Advocaat, Kartal’ın sol kanadındaki Ryan Babel’in çalım stilini, şut ve pas tercihlerini oyuncusuna ezberletti.
JOSEF YARDIM EDECEK
Kanarya'nın hocası Dick Advocaat, Ozan'ın Babel ile bire bir kalmasını istemiyor. Özellikle Adriano'nun bindirmeleriyle pozisyon karmaşası yaşamaması için bu bölgeye ek destek de gönderecek. Advocaat, Josef de Souza'dan top rakipteyken sağ bek oynayacak Ozan'a yardım etmesini istedi. Çünkü Ozan Tufan'ın önünde görev alacak olan Jeremain Lens, bek kovalamayı sevmiyor, bu sebeple Kanarya bu bölgeden kolay pozisyon veriyor. Dick Advocaat bu bölgede devre arası transferi Karavaiev'i de denedi ancak hiç güven vermediği için hemen vazgeçti.
- 07 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:14
- Hamit penaltı kaçırdı Damstadt küme düştü
Toplam 1
Yorum
che takma kafana . Burak artik aktif futbolu. Kenardan katkin olsun.
- ''Böyle iniş çıkışlar olacaktır''
Toplam 4
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Vatandaş61 Bi takım kursam sportif drektör ersunu,antrönör şenol güneşi alırım,gerçekten oyundan anlasaydı y.yazıcıyı m.ekicinin yerine oynatırdı...
- ''Gel kurtar artık bizi!"
Toplam 4
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DURSUN İSTİFAA !!!! Dursunnn yedin bitirdin bu takımııı yeter artıkkkkk.. !!
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