Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Moussa Sow, "Zorlu bir maçtı. Açıkçası pozisyona girmekte, istediğimiz oyunu sahaya yansıtmakta zorlandık. Kişisel olarak bu akşam beraberlikten mutlu değilim. Biz büyük takımız, daha iyi oynamamız, daha iyi bir performans göstermemiz lazımdı. O nedenle böyle alınan bir beraberlikten memnun olmamalıyız" dedi.