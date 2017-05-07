 Moussa Sow'dan özeleştiri! – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    'dan özeleştiri!

    <a href="/index/moussa-sow?id=efd0c470-c9e2-422d-a1e2-e282931b2d69" class="" rel="tag">Moussa Sow</a>'dan özeleştiri!

    'nin Senegalli futbolcusu , Beşiktaş karşısında zorlu bir maça çıktıklarını ve istedikleri oyunu yansıtmakta zorlandıklarını söyledi.

    Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan , "Zorlu bir maçtı. Açıkçası pozisyona girmekte, istediğimiz oyunu sahaya yansıtmakta zorlandık. Kişisel olarak bu akşam beraberlikten mutlu değilim. Biz büyük takımız, daha iyi oynamamız, daha iyi bir performans göstermemiz lazımdı. O nedenle böyle alınan bir beraberlikten memnun olmamalıyız" dedi.

    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:33
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