Moussa Sow'dan özeleştiri!
Fenerbahçe'nin Senegalli futbolcusu Moussa Sow, Beşiktaş karşısında zorlu bir maça çıktıklarını ve istedikleri oyunu yansıtmakta zorlandıklarını söyledi.
Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Moussa Sow, "Zorlu bir maçtı. Açıkçası pozisyona girmekte, istediğimiz oyunu sahaya yansıtmakta zorlandık. Kişisel olarak bu akşam beraberlikten mutlu değilim. Biz büyük takımız, daha iyi oynamamız, daha iyi bir performans göstermemiz lazımdı. O nedenle böyle alınan bir beraberlikten memnun olmamalıyız" dedi.
- 07 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:33
- Aziz Yıldırım'dan tokat!
Toplam 19
Yorum
VezirParmağı Ya bu adam FB'ye anormal yakışıyor ya! Ölse bile ruhu Başkan kalsın. Tabutunu Saraçoğlu'na gömün. Bu adam oldukça FB tam temsil ediliyor.
- Vagner Love, Cenk Tosun'u geçti
Toplam 2
Yorum
Bizim Lig Bizim Lig Aslında Emekli Sandığı Emekli olacaklar Gelip Son Altın Dönemlerini Yaşayıp İkramiyelerinide Alıp KRAL oluyorlar.
- Aziz Yıldırım'dan tokat!
Toplam 19
Yorum
A Bu adamı süresiz başkanlığını iptal edilsin diyeceğim ama iptal etmeyin Fenerbahçe beter olun !
Moussa Sow'dan özeleştiri! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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