 Kjaer ve Lens ilk 11’de – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    Kjaer ve Lens ilk 11’de

    Kjaer ve Lens ilk 11’de
    , ve Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlıklarının geçmesi derbi öncesi Advocaat'ın elini rahatlattı. Kjaer bu akşam Skrtel ile defansın göbeğinde yer alacak. Hasan Ali sol bekte, Quaresma'yı durduracak. Lens sağ kanattan pozisyon ve asist kovalayacak.
    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:11
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