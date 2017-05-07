İlhan Ekşioğlu'ndan olay paylaşım!
Fenerbahçe yönetim kurulunda sosyal medyayı en fazla kullanan isimlerden olan İlhan Ekşioğlu, derbi sonrası Beşiktaşlılar'ı kızdıran bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe yönetim kurulunda sosyal medyayı en fazla kullanan isimlerden olan İlhan Ekşioğlu, derbi sonrası Beşiktaşlılar'ı kızdıran bir paylaşım yaptı.
Derbi bitiminde Beşiktaş ve Fenerbahçe cephelerinden birçok sosyal medya mesajı gelirken, İlhan Ekşioğlu da twitter'dan paylaşımda bulundu.
Ekşioğlu, "Çok üzgünüz 9 kişiyle bu kadar!" yazarak, ezeli rakiplerine imalı bir göndermede bulundu.
Ekşioğlu'nun paylaşımı Fenerbahçeli taraftarlardan takdir görürken, Beşiktaşlılar'ın tepkisiyle karşılaştı. Fenerbahçe, Vodafone Arena'daki 90 dakikayı Skrtel ve Josef'in gördüğü kırmızı kartlar nedeniyle 9 kişi tamamlayıp, beraberlik golünü uzatma dakikalarında ulaşmıştı.
- 07 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:58
- Aziz Yıldırım'dan tokat!
Toplam 19
Yorum
VezirParmağı Ya bu adam FB'ye anormal yakışıyor ya! Ölse bile ruhu Başkan kalsın. Tabutunu Saraçoğlu'na gömün. Bu adam oldukça FB tam temsil ediliyor.
- Vagner Love, Cenk Tosun'u geçti
Toplam 2
Yorum
Bizim Lig Bizim Lig Aslında Emekli Sandığı Emekli olacaklar Gelip Son Altın Dönemlerini Yaşayıp İkramiyelerinide Alıp KRAL oluyorlar.
- Aziz Yıldırım'dan tokat!
Toplam 19
Yorum
A Bu adamı süresiz başkanlığını iptal edilsin diyeceğim ama iptal etmeyin Fenerbahçe beter olun !
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