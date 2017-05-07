 Hatları kes, uzun pasla vur – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    Hatları kes, uzun pasla vur

    Hatları kes, uzun pasla vur

    Necip-Oğuzhan-Talisca arasındaki pas bağlantısını presle kesecek olan , Lens ve Sow’u arkaya kaçırarak gol arayacak.

    Beşiktaş'ı yenmesi halinde şampiyonluk yarışına yeniden ortak olacak olan 'de derbi taktiği belli oldu. Teknik direktör Dick Advocaat'ın bu akşam Vodafone Arena'da silahı pres ve hızlı hücum olacak. Hollandalı çalıştırıcı, galibiyetin anahtarını 'Beşiktaş'ın orta sahadaki pas bağlantısını kesmek' olarak belirledi. Başta Josef, Neustadter ve Alper olmak üzere top rakipteyken yoğun pres yapılarak Necip, Oğuzhan ve Talisca arasındaki pas alışverişine izin verilmeyecek. Atiba'nın durumunun belirsiz olarak gösterilmesinin 'blöf' olduğuna ve oynayacağına inananan Hollandalı teknik adama, dün son dakika gelişmesi sonrası Atiba'nın yerine Necip'in oynayacak olmasıyla rahatladı.

    TOPLA OYALANMAYIN
    Tecrübeli çalıştırıcı, hücum planlarını ise hızlı atak üzerine kurdu. Sarı-lacivertli oyuncular kaptıkları toplarla Lens ve Sow'u Beşiktaş defansının arkasına kaçırarak, gol arayacak. Topla gereksiz oynanmayacak, uzun paslarla kısa yoldan sonuca gidilmeye çalışılacak.

    KALEYİ GÖRENE ŞUT SERBEST
    Advocaat'ın bir diğer gol stratejisi ise uzaktan atılacak şutlar... Tecrübeli teknik direktör, oyunculardan kaleyi gördükleri anda mesafe tanımaksızın şutu denemelerini istedi. Hafta boyunca yapılan idmanlarda da bu yönde çalışmalara ağırlık veren Hollandalı çalıştırıcı, kazanılacak frikikleri kullanma görevini ise Robin van Persie ve Jeremain Lens'e verdi.


    Emre BOL
    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:52
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