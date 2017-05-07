Hatları kes, uzun pasla vur
Necip-Oğuzhan-Talisca arasındaki pas bağlantısını presle kesecek olan Fenerbahçe, Lens ve Sow’u arkaya kaçırarak gol arayacak.
TOPLA OYALANMAYIN
Tecrübeli çalıştırıcı, hücum planlarını ise hızlı atak üzerine kurdu. Sarı-lacivertli oyuncular kaptıkları toplarla Lens ve Sow'u Beşiktaş defansının arkasına kaçırarak, gol arayacak. Topla gereksiz oynanmayacak, uzun paslarla kısa yoldan sonuca gidilmeye çalışılacak.
KALEYİ GÖRENE ŞUT SERBEST
Advocaat'ın bir diğer gol stratejisi ise uzaktan atılacak şutlar... Tecrübeli teknik direktör, oyunculardan kaleyi gördükleri anda mesafe tanımaksızın şutu denemelerini istedi. Hafta boyunca yapılan idmanlarda da bu yönde çalışmalara ağırlık veren Hollandalı çalıştırıcı, kazanılacak frikikleri kullanma görevini ise Robin van Persie ve Jeremain Lens'e verdi.
Emre BOL
- 07 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:52
- Hamit penaltı kaçırdı Damstadt küme düştü
Toplam 1
Yorum
che takma kafana . Burak artik aktif futbolu. Kenardan katkin olsun.
- ''Böyle iniş çıkışlar olacaktır''
Toplam 4
Yorum
Vatandaş61 Bi takım kursam sportif drektör ersunu,antrönör şenol güneşi alırım,gerçekten oyundan anlasaydı y.yazıcıyı m.ekicinin yerine oynatırdı...
- ''Gel kurtar artık bizi!"
Toplam 4
Yorum
DURSUN İSTİFAA !!!! Dursunnn yedin bitirdin bu takımııı yeter artıkkkkk.. !!
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