Fernandao İstanbul'a döndü
Fenerbahçe'nin, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Atiker Konyaspor ile oynadığı maçta kolu kırılan ve tedavisi için ülkesi Brezilya'ya giden golcü oyuncusu Jose Fernandao, kontrolleri için İstanbul'a döndü.
FB TV'ye açıklamada bulunan Fernandao, iyi bir tedavi süreci geçirdiğini ve beklenenden daha önce sahalara dönmeyi hedeflediğini söyledi.
Kendisini her geçen gün daha iyi hissettiğini belirten Brezilyalı golcü, "Kulüp doktorlarımızla sürekli iletişim halindeydim. Brezilya'da yıllardır tanıdığım kişilerle de çalışmalarımı sürdürüyorum. Brezilya'da yürüttüğüm tedavi Türkiye'de yapmış olduğumuz tedavilere benziyor. Tabii orada kendimi daha iyi hissediyorum. Kendi ülkem, dilini ve kültürünü bildiğim yer. Daha rahat hissettiğim için tedavimi orada sürdürüyorum. Sonuç da alıyorum. Umarım en kısa zamanda geri döneceğim." ifadelerini kullandı.
Yeni sezon kamp çalışmalarına yetişebileceğini düşündüğünü aktaran Fernandao, "Yeni sezon çalışmalarına yetişmeye odaklanmış durumdayım. Kamp döneminde tekrar antrenman yapabilecek durumda olacağım." şeklinde konuştu.
- 07 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:51
- Aziz Yıldırım'dan tokat!
Toplam 19
Yorum
VezirParmağı Ya bu adam FB'ye anormal yakışıyor ya! Ölse bile ruhu Başkan kalsın. Tabutunu Saraçoğlu'na gömün. Bu adam oldukça FB tam temsil ediliyor.
- Vagner Love, Cenk Tosun'u geçti
Toplam 2
Yorum
Bizim Lig Bizim Lig Aslında Emekli Sandığı Emekli olacaklar Gelip Son Altın Dönemlerini Yaşayıp İkramiyelerinide Alıp KRAL oluyorlar.
- Aziz Yıldırım'dan tokat!
Toplam 19
Yorum
A Bu adamı süresiz başkanlığını iptal edilsin diyeceğim ama iptal etmeyin Fenerbahçe beter olun !
Fernandao İstanbul'a döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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