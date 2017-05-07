Derbi kralı Fenerbahçe
Beşiktaş ile deplasmanda son dakika golüyle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, bu sezon derbi maçlarda rakiplerine mağlup olmadı. Fenerbahçe, Galatasaray’ı 2 maçta da yenerken, Beşiktaş ile de 2 maçta berabere kaldı.
SON DAKİKADA GELEN PUANLAR
Galatasaray deplasmanında Josef de Souza'nın son dakikada attığı golle 1-0 kazanmayı başaran Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında da beraberliği uzatma dakikalarında kurtardı. Kjaer'in uzatma dakikalarında içeriye doldurduğu topta Marcelo'nun kendi kalesine attığı golle beraberliği kurtaran Fenerbahçe, siyah-beyazlı rakibini Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.
- 07 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:15
- Aziz Yıldırım'dan tokat!
Toplam 19
Yorum
VezirParmağı Ya bu adam FB'ye anormal yakışıyor ya! Ölse bile ruhu Başkan kalsın. Tabutunu Saraçoğlu'na gömün. Bu adam oldukça FB tam temsil ediliyor.
- Vagner Love, Cenk Tosun'u geçti
Toplam 2
Yorum
Bizim Lig Bizim Lig Aslında Emekli Sandığı Emekli olacaklar Gelip Son Altın Dönemlerini Yaşayıp İkramiyelerinide Alıp KRAL oluyorlar.
- Aziz Yıldırım'dan tokat!
Toplam 19
Yorum
A Bu adamı süresiz başkanlığını iptal edilsin diyeceğim ama iptal etmeyin Fenerbahçe beter olun !
Derbi kralı Fenerbahçe haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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