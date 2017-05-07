 Derbi kralı Fenerbahçe – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    Derbi kralı

    Derbi kralı Fenerbahçe

    Beşiktaş ile deplasmanda son dakika golüyle 1-1 berabere kalan , bu sezon derbi maçlarda rakiplerine mağlup olmadı. Fenerbahçe, Galatasaray’ı 2 maçta da yenerken, Beşiktaş ile de 2 maçta berabere kaldı.

    Vodafone Arena'da son dakikada attığı golle 1 puan alan , bu sezon derbi maçlarda mağlubiyet yaşamadı. Advocaat'ın ekibi, Galatasaray ve Beşiktaş ile bu sezon toplamda 5 kez karşılaşırken 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Ligin ilk yarısında sahasında Galatasaray'ı 2-0 yenip Beşiktaş ile de 0-0 berabere kalan sarı-lacivertli takım, ikinci yarıda da rakiplerine aynı tarifeyi uyguladı.

    SON DAKİKADA GELEN PUANLAR
    Galatasaray deplasmanında Josef de Souza'nın son dakikada attığı golle 1-0 kazanmayı başaran Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında da beraberliği uzatma dakikalarında kurtardı. Kjaer'in uzatma dakikalarında içeriye doldurduğu topta Marcelo'nun kendi kalesine attığı golle beraberliği kurtaran Fenerbahçe, siyah-beyazlı rakibini Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.
    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:15
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