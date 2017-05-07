 Cezalı Topal da kampa girdi – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Mayıs 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Cezalı Topal da kampa girdi

    Cezalı Topal da kampa girdi
    Sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek olan Mehmet Topal da kampa girdi. Oynamayacağı için üzgün olan tecrübeli oyuncu, arkadaşlarına moral veriyor. Topal, kafileyi Samandıra'dan yolcu ettikten sonra evine gidecek.
    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cezalı Topal da kampa girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.