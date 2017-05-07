Beşiktaş taraftarına hareket!
Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, kendisi aleyhine tezahürat yapan taraftarlara son dakika golünün ardından cevap verdi. Golden sonra seyirciye doğru kayan file bekçisi, eliyle 'sus'işareti yaptı.
Maçın ilk yarısında tartışmaların ortasındaki isim olan Demirel, hatasız bir maç çıkardı. Babel'in uzaktan şutunda büthiş bir kurtarışa imza atan deneyimli eldiven, ikinci yarıda Quaresma'nın önemli bir şutunu da savurmayı başardı.
Volkan Demirel'in aksine Beşiktaş kalecisi Fabri, kendisine çok iş düşmediği maçta hatalı gol yiyerek 2 puanın kaybedilmesinde pay sahibi oldu.
- 07 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:07
- Aziz Yıldırım'dan tokat!
Toplam 19
Yorum
VezirParmağı Ya bu adam FB'ye anormal yakışıyor ya! Ölse bile ruhu Başkan kalsın. Tabutunu Saraçoğlu'na gömün. Bu adam oldukça FB tam temsil ediliyor.
- Vagner Love, Cenk Tosun'u geçti
Toplam 2
Yorum
Bizim Lig Bizim Lig Aslında Emekli Sandığı Emekli olacaklar Gelip Son Altın Dönemlerini Yaşayıp İkramiyelerinide Alıp KRAL oluyorlar.
- Aziz Yıldırım'dan tokat!
Toplam 19
Yorum
A Bu adamı süresiz başkanlığını iptal edilsin diyeceğim ama iptal etmeyin Fenerbahçe beter olun !
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