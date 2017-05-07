Aziz Yıldırım'dan tokat!

Yakın Doğu Üniversitesi'nin başkanlığını yapan Fenerbahçeli eski yönetici Işık Eyigüngör, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı protokol tribününde karşılamak için yanına gittiği sırada Yıldırım , Eyigüngör'ün üzerine yürüdü ve tokat attı. Maçın başlamasına az bir süre kalan yaşanan bu olay nedeniyle mücadele 10 dakika geç başladı. Salonda gergin anlar yaşandı. Spor Şube Polislerinin araya girmesiyle sakinleşen havadan sonra iki başkan ayrı ayrı yerlere oturtuldu.Işık Eyigüngör Aziz Yıldırım'ın kendisine tokat attığını söylerken, Yıldırım ise kendilerine protokolde yeterince yer ayrılmadığını söyledi.Aziz Yıldırım olaylardan sonra basın mensuplarına 'Oyuncularımızı ayartıyorlar, maçtan önce 3 oyuncumuza transfer teklifinde bulunuyorlar. Bilet istiyoruz bilet vermiyorlar, burayı Beşiktaş taraftarlarıyla dolduruyorlar' iddiasında bulundu. Oldukça sinirli olan Aziz Yıldırım güçlükle sakinleştirildi ve devre arasında da polislerin yanına giderek yaşananları bir kez daha anlattı.Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'ün üzerine yürüyen ve tokat atan Aziz Yıldırım, son periyotta ise bu kez Mahmut Uslu ile birlikte Eyigüngör'ün üzerine doğru yürümeye kalkıştı.Bunun üzerine Işık Eyigüngör oturduğu yerden kalkarak salonun üçüncü katına çıktı.Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Final Serisi ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi, Fenerbahçe'yi mağlup etti.Caferağa Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 78-70 üstünlüğüyle sonuçlandı.