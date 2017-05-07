Aziz Yıldırım'dan tokat!
Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Final Serisi ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasında bugün oynanan maçta sıradışı bir olay yaşandı. Maç başlamadan önce protokol tribününde yaşanan kriz Aziz Yıldırım'ın, Işık Eyigüngör'ün üzerine yürümesine ve tokat atmasıyla sonuçlandı.
Işık Eyigüngör Aziz Yıldırım'ın kendisine tokat attığını söylerken, Yıldırım ise kendilerine protokolde yeterince yer ayrılmadığını söyledi.
Aziz Yıldırım olaylardan sonra basın mensuplarına 'Oyuncularımızı ayartıyorlar, maçtan önce 3 oyuncumuza transfer teklifinde bulunuyorlar. Bilet istiyoruz bilet vermiyorlar, burayı Beşiktaş taraftarlarıyla dolduruyorlar' iddiasında bulundu. Oldukça sinirli olan Aziz Yıldırım güçlükle sakinleştirildi ve devre arasında da polislerin yanına giderek yaşananları bir kez daha anlattı.
Son periyotta yine ortalık gerildi
Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'ün üzerine yürüyen ve tokat atan Aziz Yıldırım, son periyotta ise bu kez Mahmut Uslu ile birlikte Eyigüngör'ün üzerine doğru yürümeye kalkıştı.
Bunun üzerine Işık Eyigüngör oturduğu yerden kalkarak salonun üçüncü katına çıktı.
Olaylı maç Yakın Doğu'nun
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Final Serisi ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi, Fenerbahçe'yi mağlup etti.
Caferağa Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 78-70 üstünlüğüyle sonuçlandı.
- 07 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:58
- ''Kimse G.Saray'ın kaderiyle oynayamaz!''
Toplam 15
Yorum
aslan sakat serdar azize 4,5 tospa erene 4,5 geberik cavanda de jong 2 milyon 2,sınıf topçu tolgaya 3 milyon veren babammıydı istifa edin
- Tudor'dan flaş açıklama
Toplam 29
Yorum
Silo Bak Trabzon'a bizden daha kötüydü şimdi futbolu nasıl zevk veriyo hocasına sahip çıktı bide 8 futbolcu devra arasında. tudora şans verelim
- Ozan’ın üzerine oynayın
Toplam 14
Yorum
Fenersever komik junior fenerli...akşam kime gömücez belli olucak..siz baskette takılın orda daha başarılısınız
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