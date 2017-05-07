 Aziz Yıldırım'a büyük ceza kapıda! – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    'a büyük ceza kapıda!

    Aziz Yıldırım'a büyük ceza kapıda!

    Fenerbahçe Başkanı 'ın Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Takımı Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat atmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı harekete geçerek inceleme başlattı.

    Kadınlar Basketbol Ligi'nde Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma öncesi yaşanan olayın ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Kulübü Başkanı 'ın Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e yönelik fiili müdahalesi '6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Hakkında Kanun' kapsamında değerlendirilerek Spor Genel Müdürlüğü tarafından Müfettiş görevlendirmesi yapılmış ve konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır" denildi.

    Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın da konuyu yakından takip ettiği ve yaşananları 'kabul edilemez' olarak değerlendirdiği öğrenildi.

    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:40
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