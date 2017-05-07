Aziz Yıldırım'a büyük ceza kapıda!
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Takımı Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat atmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı harekete geçerek inceleme başlattı.
Kadınlar Basketbol Ligi'nde Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma öncesi yaşanan olayın ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e yönelik fiili müdahalesi '6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Hakkında Kanun' kapsamında değerlendirilerek Spor Genel Müdürlüğü tarafından Müfettiş görevlendirmesi yapılmış ve konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır" denildi.
Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın da konuyu yakından takip ettiği ve yaşananları 'kabul edilemez' olarak değerlendirdiği öğrenildi.
- 07 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:40
- Aziz Yıldırım'dan tokat!
Toplam 19
Yorum
VezirParmağı Ya bu adam FB'ye anormal yakışıyor ya! Ölse bile ruhu Başkan kalsın. Tabutunu Saraçoğlu'na gömün. Bu adam oldukça FB tam temsil ediliyor.
- Vagner Love, Cenk Tosun'u geçti
Toplam 2
Yorum
Bizim Lig Bizim Lig Aslında Emekli Sandığı Emekli olacaklar Gelip Son Altın Dönemlerini Yaşayıp İkramiyelerinide Alıp KRAL oluyorlar.
- Aziz Yıldırım'dan tokat!
Toplam 19
Yorum
A Bu adamı süresiz başkanlığını iptal edilsin diyeceğim ama iptal etmeyin Fenerbahçe beter olun !
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