 Advocaat'tan sağ bek sürprizi – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    'tan sağ bek sürprizi

    Advocaat'tan sağ bek sürprizi

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick , sakatlığı bulunan Şener Özbayraklı'nın yerine sağ bekte Hasan Ali Kaldırım'a görev verdi.

    Fenerbahçe'de iki sağ bek Şener Özbayraklı ve Gregory van der Wiel'in yokluğunda hafta içindeki antrenmanlarda Ozan Tufan'ı sağ bekte denemişti. Hafta boyunca sarı-lacivertlilerde bu bölge için Ozan Tufan ismi öne çıkarken, teknik direktör Advocaat sağ bekte sürprize imza atarak sağ bekte Hasan Ali Kaldırım'ı görevlendirip İsmail Köybaşı'yı sol beke çekti.

    Hollandalı teknik adam karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada sağ bek tercihini değerlendirdi. Ozan Tufan'ın Babel karşısında zaaf yaşamasından endişe duyduklarını belirten Advocaat, "Elimizde çok fazla seçenek yoktu. Bu kararı vermek zor oldu. Ozan'ı düşündük ama karşısında Babel var. Ozan, Babel'e kıyasla çok hızlı bir oyuncu. Hasan'ın daha önce sağ bek oynamışlığı var onu oynatmaya karar verdik" dedi.

    Advocaat, orta sahadaki Neutsatder tercihi hakkında ise, "Orta sahada anahtar oyuncuları var, topla temasları çok iyi oyuncuları var, o yüzden onları devre dışı bırakmalıyız" dedi.
    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:42
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