Advocaat'tan sağ bek sürprizi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, sakatlığı bulunan Şener Özbayraklı'nın yerine sağ bekte Hasan Ali Kaldırım'a görev verdi.
Hollandalı teknik adam karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada sağ bek tercihini değerlendirdi. Ozan Tufan'ın Babel karşısında zaaf yaşamasından endişe duyduklarını belirten Advocaat, "Elimizde çok fazla seçenek yoktu. Bu kararı vermek zor oldu. Ozan'ı düşündük ama karşısında Babel var. Ozan, Babel'e kıyasla çok hızlı bir oyuncu. Hasan'ın daha önce sağ bek oynamışlığı var onu oynatmaya karar verdik" dedi.
Advocaat, orta sahadaki Neutsatder tercihi hakkında ise, "Orta sahada anahtar oyuncuları var, topla temasları çok iyi oyuncuları var, o yüzden onları devre dışı bırakmalıyız" dedi.
- 07 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:42
- Aziz Yıldırım'dan tokat!
Toplam 19
Yorum
VezirParmağı Ya bu adam FB'ye anormal yakışıyor ya! Ölse bile ruhu Başkan kalsın. Tabutunu Saraçoğlu'na gömün. Bu adam oldukça FB tam temsil ediliyor.
- Vagner Love, Cenk Tosun'u geçti
Toplam 2
Yorum
Bizim Lig Bizim Lig Aslında Emekli Sandığı Emekli olacaklar Gelip Son Altın Dönemlerini Yaşayıp İkramiyelerinide Alıp KRAL oluyorlar.
- Aziz Yıldırım'dan tokat!
Toplam 19
Yorum
A Bu adamı süresiz başkanlığını iptal edilsin diyeceğim ama iptal etmeyin Fenerbahçe beter olun !
Advocaat'tan sağ bek sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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