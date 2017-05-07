Advocaat: "Başakşehir için iyi bir iş çıkardık"

"Şanslıydık. Şansın da yardımıyla bir gol bulduk. Bugün şans bizimleydi. İsmail biraz gergindi açıkçası. Onun günü değildi bu yüzden devre arasında çıkardık onu. Açıkçası oyunumuzdan memnun olduğumuzu söyleyemem. Oyunu kontrol eden ve daha iyi oynayan onlardı. Beşiktaş da en iyi zamanında değildi. 3'ü de 4'ü de bulabilirlerdi. Başakşehir için iyi bir iş çıkardık bu akşam. Şampiyonluğu daha iyi olan taraf kazansın"