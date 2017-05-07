 Advocaat: "Başakşehir için iyi bir iş çıkardık" – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    Advocaat: "Başakşehir için iyi bir iş çıkardık"

    Advocaat: "Başakşehir için iyi bir iş çıkardık"

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada "Başakşehir için iyi bir iş çıkardık bu akşam" dedi ve şöyle konuştu:

    "Şanslıydık. Şansın da yardımıyla bir gol bulduk. Bugün şans bizimleydi. İsmail biraz gergindi açıkçası. Onun günü değildi bu yüzden devre arasında çıkardık onu. Açıkçası oyunumuzdan memnun olduğumuzu söyleyemem. Oyunu kontrol eden ve daha iyi oynayan onlardı. Beşiktaş da en iyi zamanında değildi. 3'ü de 4'ü de bulabilirlerdi. Başakşehir için iyi bir iş çıkardık bu akşam. Şampiyonluğu daha iyi olan taraf kazansın"

    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:43
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