Advocaat: "Başakşehir için iyi bir iş çıkardık"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada "Başakşehir için iyi bir iş çıkardık bu akşam" dedi ve şöyle konuştu:
"Şanslıydık. Şansın da yardımıyla bir gol bulduk. Bugün şans bizimleydi. İsmail biraz gergindi açıkçası. Onun günü değildi bu yüzden devre arasında çıkardık onu. Açıkçası oyunumuzdan memnun olduğumuzu söyleyemem. Oyunu kontrol eden ve daha iyi oynayan onlardı. Beşiktaş da en iyi zamanında değildi. 3'ü de 4'ü de bulabilirlerdi. Başakşehir için iyi bir iş çıkardık bu akşam. Şampiyonluğu daha iyi olan taraf kazansın"
- 07 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:43
- Aziz Yıldırım'dan tokat!
Toplam 19
Yorum
VezirParmağı Ya bu adam FB'ye anormal yakışıyor ya! Ölse bile ruhu Başkan kalsın. Tabutunu Saraçoğlu'na gömün. Bu adam oldukça FB tam temsil ediliyor.
- Vagner Love, Cenk Tosun'u geçti
Toplam 2
Yorum
Bizim Lig Bizim Lig Aslında Emekli Sandığı Emekli olacaklar Gelip Son Altın Dönemlerini Yaşayıp İkramiyelerinide Alıp KRAL oluyorlar.
- Aziz Yıldırım'dan tokat!
Toplam 19
Yorum
A Bu adamı süresiz başkanlığını iptal edilsin diyeceğim ama iptal etmeyin Fenerbahçe beter olun !
Advocaat: "Başakşehir için iyi bir iş çıkardık" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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