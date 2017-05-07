 5 önemli eksik – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    5 önemli eksik

    5 önemli eksik
    , Beşiktaş karşısında 5 önemli oyuncusundan yararlanamayacak. Mehmet Topal geçen hafta 8. sarı kartını görerek cezalı duruma düşmüştü. Sol üst arka adalesinde 3. derece yırtık tespit edilen Şener, ağrıları bulunan Van der Wiel, sezonu kapatan Jose Fernandao ve kaleci Fabiano da derbi kadrosunda yer almıyor.
    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:25
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