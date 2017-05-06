''Zararlı çıkarlar''
Kupa derbisinde rakip oyuncuların üzerine oynadığını belirten RvP, “Sonuçta kendileri zararlı çıktılar. Tekrarlarlarsa yine farklı olmaz. Böyle şeylere gerek yok, herkes işine baksın” açıklamasını yaptı.
Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı 1-0 yenip turu geçtiği maçta Robin van Persie ile rakip oyuncular arasında yaşanan olaylar uzun süre gündemde kalmıştı. RvP-Tosic kapışmasında Tosic rakibine dirsek atınca kırmızı kartla oyun dışında kalmış ve 3 maç ceza almıştı.
Van Persie rakip takım taraftarına yönelik hareketi nedeniyle 3 maçla, Şenol Güneş ise devre arasında Kjaer'in boğazını sıktığı gerekçesiyle 1 maçla cezalandırılmıştı. Oğuzhan'la Van Persie arasındaki itişip kakışma ve söz dalaşı da maça damga vurmuştu.
MEYDAN OKUDU: YİNE ATARIM
Van Persie, o maçta neredeyse tüm Beşiktaşlı oyuncuların üzerine oynadığını belirterek, "Ben hep sakin kalmaya özen gösterdim, sükunetimi korudum. Buna rağmen beni tartışmaların ve kavganın içine çekmeye çalıştılar. Onları uyarıyorum, benimle sakın uğraşmasınlar. Bunu tekrarlarlarsa yine kendileri zararlı çıkar. Böyle bir şey onlara fayda sağlamaz, aksine zararlı çıkarlar" dedi.
Olaylı kupa derbisinde F.Bahçe'ye zaferi getiren golü atan Hollandalı yıldız, yine meydan okudu, "Bu maçta da gol atacağım" iddiasında bulundu.
DERBİLERİN GOLCÜSÜ
Geçen sezon Beşiktaş'a karşı iki lig maçında 1 gol bulan Robin van Persie, bu sezon ise kupada Kartal'ı 1 kez avladı. Bu gol, Vodafone Arena'da siyah-beyazlı ekibe ilk yenilgiyi tattırmıştı. G.Saray'ın ise üç lig maçında iki kez filelerini sarsan RvP, büyük maçların golcüsü olduğunu her fırsatta ispatlıyor.
'RVP, HOLANDA'YA DÖNECEK'
Fenerbahçe'nin iyi bir teklif gelmesi halinde satışına sıcak baktığı Robin van Persie hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Hollanda'da yayın yapan SoccerNews.nl'de yer alan haberde, Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli golcünün İstanbul'dan ayrılarak Feyenoord'a dönmek istediği, bunu ciddi ciddi düşündüğü ileri sürüldü.
ÖZEL HABER / EMRE BOL
Van Persie rakip takım taraftarına yönelik hareketi nedeniyle 3 maçla, Şenol Güneş ise devre arasında Kjaer'in boğazını sıktığı gerekçesiyle 1 maçla cezalandırılmıştı. Oğuzhan'la Van Persie arasındaki itişip kakışma ve söz dalaşı da maça damga vurmuştu.
MEYDAN OKUDU: YİNE ATARIM
Van Persie, o maçta neredeyse tüm Beşiktaşlı oyuncuların üzerine oynadığını belirterek, "Ben hep sakin kalmaya özen gösterdim, sükunetimi korudum. Buna rağmen beni tartışmaların ve kavganın içine çekmeye çalıştılar. Onları uyarıyorum, benimle sakın uğraşmasınlar. Bunu tekrarlarlarsa yine kendileri zararlı çıkar. Böyle bir şey onlara fayda sağlamaz, aksine zararlı çıkarlar" dedi.
Olaylı kupa derbisinde F.Bahçe'ye zaferi getiren golü atan Hollandalı yıldız, yine meydan okudu, "Bu maçta da gol atacağım" iddiasında bulundu.
DERBİLERİN GOLCÜSÜ
Geçen sezon Beşiktaş'a karşı iki lig maçında 1 gol bulan Robin van Persie, bu sezon ise kupada Kartal'ı 1 kez avladı. Bu gol, Vodafone Arena'da siyah-beyazlı ekibe ilk yenilgiyi tattırmıştı. G.Saray'ın ise üç lig maçında iki kez filelerini sarsan RvP, büyük maçların golcüsü olduğunu her fırsatta ispatlıyor.
'RVP, HOLANDA'YA DÖNECEK'
Fenerbahçe'nin iyi bir teklif gelmesi halinde satışına sıcak baktığı Robin van Persie hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Hollanda'da yayın yapan SoccerNews.nl'de yer alan haberde, Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli golcünün İstanbul'dan ayrılarak Feyenoord'a dönmek istediği, bunu ciddi ciddi düşündüğü ileri sürüldü.
ÖZEL HABER / EMRE BOL
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:52
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'da gündem Çin sermayesi!
Toplam 30
Yorum
hasan abi gs satiliyomu simdi :D
- Derbi parolası: Hücuuum
Toplam 11
Yorum
iso9001 Benfica, Gs gibi maçlarıda izlemiştir umarım :) bu sefer işiniz bitti
- Başakşehir'in inadı inat!
Toplam 10
Yorum
adamlar yarın resmen çekirdek çitleye çitleye derbiyi izleyecekler.. valla helal olsun ne diyelim
''Zararlı çıkarlar'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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