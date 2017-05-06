 Wiel rapor alıp kaçtı! – Fotomaç – 06 Mayıs 2017
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    06 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Wiel rapor alıp kaçtı!

    Wiel rapor alıp kaçtı!
    Galatasaray derbisi öncesi Advocaat ile tartışan ve kaptan Volkan Demirel ile kavga noktasına gelen , "Psikolojim bozuldu" diyerek 10 günlük rapor almış ve idmanlara katılmıyordu. Ancak Hollandalı'nın raporu 30 Nisan'da bitti. Buna rağmen ağrılarım var diyerek idmana gelmeyen ve yılda 3.5 milyon euro alan Wiel, bonservisini bedelsiz koparmak için çabalıyor.
    1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:06
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