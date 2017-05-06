Wiel rapor alıp kaçtı!
Galatasaray derbisi öncesi Advocaat ile tartışan ve kaptan Volkan Demirel ile kavga noktasına gelen Van der Wiel, "Psikolojim bozuldu" diyerek 10 günlük rapor almış ve idmanlara katılmıyordu. Ancak Hollandalı'nın raporu 30 Nisan'da bitti. Buna rağmen ağrılarım var diyerek idmana gelmeyen ve yılda 3.5 milyon euro alan Wiel, bonservisini bedelsiz koparmak için çabalıyor.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:06
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'da gündem Çin sermayesi!
Toplam 30
Yorum
hasan abi gs satiliyomu simdi :D
- Derbi parolası: Hücuuum
Toplam 11
Yorum
iso9001 Benfica, Gs gibi maçlarıda izlemiştir umarım :) bu sefer işiniz bitti
- Başakşehir'in inadı inat!
Toplam 10
Yorum
adamlar yarın resmen çekirdek çitleye çitleye derbiyi izleyecekler.. valla helal olsun ne diyelim
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