Varsa yoksa Fener
Lens bir kez daha tekrarladı, bu kez Fenerbahçe Dergisi’ne konuştu: F.Bahçe’yi çok seviyorum. Sunderland ve Fenerbahçe gerekli koşulları sağlarlarsa, kesinlikle burada kalmak isterim.”
Sarı-lacivertli taraftarların önümüzdeki sezon da kadroda görmek istediği Jeremain Lens, Fenerbahçe Gazetesi'ne verdiği röportajda bunu kendisinin de çok istediğini söyledi. Hollandalı yıldız, "Bu konu tek ve net bir cevabım var. Ben burada kalmak isterim. Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Eğer Sunderland ve Fenerbahçe gerekli koşulları sağlarlarsa ben kesinlikle burada kalmak isterim" dedi.
İşte röportajdan diğer öne çıkanlar:
-Babam öldüğünde taraftarlarımızın ve oyuncu arkadaşlarımızın bana göstermiş olduğu destek beni son derece mutlu etti.
-Türkiye'de oynadığım karşılaşmalar her geçen gün benim için daha da zor bir hal almaya başladı. Çünkü artık herkes benim nasıl oynadığımı biliyor.
-Geçmişte hücum pozisyonlarının her birinde görev aldım. Kanatlarda oynadım, 10 numara oynadım, forvet oynadım ve istatistiklerime bakarsanız da forvet oynarken çok fazla sayıda gol attım.
-Türkiye Ligi de son derece zorlu, son derece güçlü bir lig.
İşte röportajdan diğer öne çıkanlar:
-Babam öldüğünde taraftarlarımızın ve oyuncu arkadaşlarımızın bana göstermiş olduğu destek beni son derece mutlu etti.
-Türkiye'de oynadığım karşılaşmalar her geçen gün benim için daha da zor bir hal almaya başladı. Çünkü artık herkes benim nasıl oynadığımı biliyor.
-Geçmişte hücum pozisyonlarının her birinde görev aldım. Kanatlarda oynadım, 10 numara oynadım, forvet oynadım ve istatistiklerime bakarsanız da forvet oynarken çok fazla sayıda gol attım.
-Türkiye Ligi de son derece zorlu, son derece güçlü bir lig.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'da gündem Çin sermayesi!
Toplam 30
Yorum
hasan abi gs satiliyomu simdi :D
- Derbi parolası: Hücuuum
Toplam 11
Yorum
iso9001 Benfica, Gs gibi maçlarıda izlemiştir umarım :) bu sefer işiniz bitti
- Başakşehir'in inadı inat!
Toplam 10
Yorum
adamlar yarın resmen çekirdek çitleye çitleye derbiyi izleyecekler.. valla helal olsun ne diyelim
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