 Varsa yoksa Fener – Fotomaç – 06 Mayıs 2017
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    06 Mayıs 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Varsa yoksa Fener

    Varsa yoksa Fener

    Lens bir kez daha tekrarladı, bu kez Dergisi’ne konuştu: F.Bahçe’yi çok seviyorum. Sunderland ve Fenerbahçe gerekli koşulları sağlarlarsa, kesinlikle burada kalmak isterim.”

    Sarı-lacivertli taraftarların önümüzdeki sezon da kadroda görmek istediği Jeremain Lens, Gazetesi'ne verdiği röportajda bunu kendisinin de çok istediğini söyledi. Hollandalı yıldız, "Bu konu tek ve net bir cevabım var. Ben burada kalmak isterim. Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Eğer Sunderland ve Fenerbahçe gerekli koşulları sağlarlarsa ben kesinlikle burada kalmak isterim" dedi.

    İşte röportajdan diğer öne çıkanlar:

    -Babam öldüğünde taraftarlarımızın ve oyuncu arkadaşlarımızın bana göstermiş olduğu destek beni son derece mutlu etti.
    -Türkiye'de oynadığım karşılaşmalar her geçen gün benim için daha da zor bir hal almaya başladı. Çünkü artık herkes benim nasıl oynadığımı biliyor.
    -Geçmişte hücum pozisyonlarının her birinde görev aldım. Kanatlarda oynadım, 10 numara oynadım, forvet oynadım ve istatistiklerime bakarsanız da forvet oynarken çok fazla sayıda gol attım.
    -Türkiye Ligi de son derece zorlu, son derece güçlü bir lig.
    1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:53
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