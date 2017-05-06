Üçü de oynuyor
Derbinin hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe dünkü idmanda bol bol taktik çalıştı. Sakatlardan ise peş peşe sevindirici haberler geldi. Hasan Ali ve Kjaer'den sonra Lens de takımla çalışmalara başladı. Çift kale maçlarda yer alan üç oyuncu da yarın Vodafane Arena'daki dev mücadelede ilk 11'deki yerlerini alacaklar.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'da gündem Çin sermayesi!
Toplam 30
Yorum
hasan abi gs satiliyomu simdi :D
- Derbi parolası: Hücuuum
Toplam 11
Yorum
iso9001 Benfica, Gs gibi maçlarıda izlemiştir umarım :) bu sefer işiniz bitti
- Başakşehir'in inadı inat!
Toplam 10
Yorum
adamlar yarın resmen çekirdek çitleye çitleye derbiyi izleyecekler.. valla helal olsun ne diyelim
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