 Üçü de oynuyor – Fotomaç – 06 Mayıs 2017
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    06 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Üçü de oynuyor

    Üçü de oynuyor
    Derbinin hazırlıklarını sürdüren dünkü idmanda bol bol taktik çalıştı. Sakatlardan ise peş peşe sevindirici haberler geldi. Hasan Ali ve Kjaer'den sonra Lens de takımla çalışmalara başladı. Çift kale maçlarda yer alan üç oyuncu da yarın Vodafane Arena'daki dev mücadelede ilk 11'deki yerlerini alacaklar.
    1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:05
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