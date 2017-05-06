Tuki bu kez de ‘F.Bahçe’ dedi

Galatasaray-Fenerbahçe derbisine sarı-lacivertlilerin maçı kazanacağını tahmin eden Darıca Hayvanat Bahçesi'nin 97 yaşındaki kaplumbağası Tuki'ye göre, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin favorisi de Kanarya. Tuki, uzun süre kararsız kaldıktan sonra sarı-lacivert bayrağın bulunduğu kutuya doğru yöneldi. Futbolseverler, Tuki'nin tercihinin yine doğru çıkıp çıkmayacağı merakla bekliyorlar.