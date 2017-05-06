Tuki bu kez de ‘F.Bahçe’ dedi
Galatasaray-Fenerbahçe derbisine sarı-lacivertlilerin maçı kazanacağını tahmin eden Darıca Hayvanat Bahçesi'nin 97 yaşındaki kaplumbağası Tuki'ye göre, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin favorisi de Kanarya. Tuki, uzun süre kararsız kaldıktan sonra sarı-lacivert bayrağın bulunduğu kutuya doğru yöneldi. Futbolseverler, Tuki'nin tercihinin yine doğru çıkıp çıkmayacağı merakla bekliyorlar.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'da gündem Çin sermayesi!
Toplam 30
Yorum
hasan abi gs satiliyomu simdi :D
- Derbi parolası: Hücuuum
Toplam 11
Yorum
iso9001 Benfica, Gs gibi maçlarıda izlemiştir umarım :) bu sefer işiniz bitti
- Başakşehir'in inadı inat!
Toplam 10
Yorum
adamlar yarın resmen çekirdek çitleye çitleye derbiyi izleyecekler.. valla helal olsun ne diyelim
Tuki bu kez de ‘F.Bahçe’ dedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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