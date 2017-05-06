 Tuki bu kez de ‘F.Bahçe’ dedi – Fotomaç – 06 Mayıs 2017
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    06 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Tuki bu kez de ‘F.Bahçe’ dedi

    Tuki bu kez de ‘F.Bahçe’ dedi
    Galatasaray-Fenerbahçe derbisine sarı-lacivertlilerin maçı kazanacağını tahmin eden Darıca Hayvanat Bahçesi'nin 97 yaşındaki kaplumbağası Tuki'ye göre, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin favorisi de Kanarya. Tuki, uzun süre kararsız kaldıktan sonra sarı-lacivert bayrağın bulunduğu kutuya doğru yöneldi. Futbolseverler, Tuki'nin tercihinin yine doğru çıkıp çıkmayacağı merakla bekliyorlar.
    1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:09
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