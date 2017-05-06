 Sow 8’de 8 yaptı – Fotomaç – 06 Mayıs 2017
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    06 Mayıs 2017, Cumartesi
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    8’de 8 yaptı

    Sow 8’de 8 yaptı
    Bu sezonki maça kadar F.Bahçe formasıyla Beşiktaş'a karşı 7 lig maçına çıkan ve toplamda 8 gol atan Sow, Kadıköy'de oynanan 0-0 biten maçta ilk kez ezeli rakibine gol atamadan maçı bitirdi. ilk 7 maçta, 15 şutta 10 isabet sağlayıp, 8 gol atmıştı. Senegalli yıldız son derbiyi ise şut çekemeden tamamladı.
    1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:28
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    Sow
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