Sow 8’de 8 yaptı
Bu sezonki maça kadar F.Bahçe formasıyla Beşiktaş'a karşı 7 lig maçına çıkan ve toplamda 8 gol atan Sow, Kadıköy'de oynanan 0-0 biten maçta ilk kez ezeli rakibine gol atamadan maçı bitirdi. Sow ilk 7 maçta, 15 şutta 10 isabet sağlayıp, 8 gol atmıştı. Senegalli yıldız son derbiyi ise şut çekemeden tamamladı.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'da gündem Çin sermayesi!
Toplam 30
Yorum
hasan abi gs satiliyomu simdi :D
- Derbi parolası: Hücuuum
Toplam 11
Yorum
iso9001 Benfica, Gs gibi maçlarıda izlemiştir umarım :) bu sefer işiniz bitti
- Başakşehir'in inadı inat!
Toplam 10
Yorum
adamlar yarın resmen çekirdek çitleye çitleye derbiyi izleyecekler.. valla helal olsun ne diyelim
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