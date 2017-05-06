Q7’ye ‘tatlı-sert’ önlem
Advocaat, Kara Kartal'ın en etkin silahlarından Quaresma'yı 'tatlı-sert' futbolla etkisiz kılmanın planlarını yapıyor. Hollandalı hoca, "Quaresma çabuk sinirleniyor ve kendini kaybediyor. Bunu iyi kullanmalıyız. Ona boş alan ise bırakmamalıyız. Quaresma'yı iyi tutarsak maçı kazanma şansımız artar" uyarısında bulundu.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:04
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'da gündem Çin sermayesi!
Toplam 30
Yorum
hasan abi gs satiliyomu simdi :D
- Derbi parolası: Hücuuum
Toplam 11
Yorum
iso9001 Benfica, Gs gibi maçlarıda izlemiştir umarım :) bu sefer işiniz bitti
- Başakşehir'in inadı inat!
Toplam 10
Yorum
adamlar yarın resmen çekirdek çitleye çitleye derbiyi izleyecekler.. valla helal olsun ne diyelim
Q7’ye ‘tatlı-sert’ önlem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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