 Q7’ye ‘tatlı-sert’ önlem – Fotomaç – 06 Mayıs 2017
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    06 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Q7’ye ‘tatlı-sert’ önlem

    Q7’ye ‘tatlı-sert’ önlem
    , Kara Kartal'ın en etkin silahlarından 'yı 'tatlı-sert' futbolla etkisiz kılmanın planlarını yapıyor. Hollandalı hoca, "Quaresma çabuk sinirleniyor ve kendini kaybediyor. Bunu iyi kullanmalıyız. Ona boş alan ise bırakmamalıyız. Quaresma'yı iyi tutarsak maçı kazanma şansımız artar" uyarısında bulundu.
    1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:04
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