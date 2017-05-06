Namağlup Advocaat

F.Bahçe'nin Hollandalı teknik direktörü Dick Advocaat, derbilerde başarılı bir performans ortaya koydu. Fenerbahçe, ligdeki 3 derbide 2 galibiyet ve bir beraberlik alırken, Türkiye Kupası'nda da Beşiktaş'a 1-0 üstünlük kurdu. Sezon sonu ayrılacak olan Advocaat F.Bahçe macerasını, Beşiktaş derbisini de kayıpsız atlatıp tamamlamak istiyor.