Namağlup Advocaat
F.Bahçe'nin Hollandalı teknik direktörü Dick Advocaat, derbilerde başarılı bir performans ortaya koydu. Fenerbahçe, ligdeki 3 derbide 2 galibiyet ve bir beraberlik alırken, Türkiye Kupası'nda da Beşiktaş'a 1-0 üstünlük kurdu. Sezon sonu ayrılacak olan Advocaat F.Bahçe macerasını, Beşiktaş derbisini de kayıpsız atlatıp tamamlamak istiyor.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'da gündem Çin sermayesi!
Toplam 30
Yorum
hasan abi gs satiliyomu simdi :D
- Derbi parolası: Hücuuum
Toplam 11
Yorum
iso9001 Benfica, Gs gibi maçlarıda izlemiştir umarım :) bu sefer işiniz bitti
- Başakşehir'in inadı inat!
Toplam 10
Yorum
adamlar yarın resmen çekirdek çitleye çitleye derbiyi izleyecekler.. valla helal olsun ne diyelim
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