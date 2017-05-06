 Namağlup Advocaat – Fotomaç – 06 Mayıs 2017
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    06 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Namağlup Advocaat

    Namağlup Advocaat
    F.Bahçe'nin Hollandalı teknik direktörü Dick Advocaat, derbilerde başarılı bir performans ortaya koydu. Fenerbahçe, ligdeki 3 derbide 2 galibiyet ve bir beraberlik alırken, Türkiye Kupası'nda da Beşiktaş'a 1-0 üstünlük kurdu. Sezon sonu ayrılacak olan Advocaat F.Bahçe macerasını, Beşiktaş derbisini de kayıpsız atlatıp tamamlamak istiyor.
    1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:03
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