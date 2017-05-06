 Mesut’ta koz annesi – Fotomaç – 06 Mayıs 2017
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    06 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Mesut’ta koz annesi

    Mesut’ta koz annesi

    Arsenal’li Türk yıldızın, “30 yaşımda Türkiye’ye döneceğim” sözü verdiği annesi Gülizar Özil, oğluna sık sık bu sözünü hatırlatarak için baskı yapıyor.

    'in sürekli F.Bahçe ile adı anılıyor ama şu anda bunun gerçekleşmesi zor. UEFA'nın getirdiği finansal fair-play kuralları, F.Bahçe'nin içinde bulunduğu mali durum, oyuncunun yıllık kazancı ve Arsenal'ın istediği astronomik bonservis bedeli, bu buluşmayı engelliyor.

    Tüm bu gerçekler ortadayken Mesut'un üzerinde F.Bahçe'ye gelmesi konusunda büyük bir baskı var. Baskının sahibi anne Gülizar Özil'den başkası değil. Gülizar Özil son dönemde baskıyı artırdı. 28 yaşındaki Mesut'un "30'uma geldiğimde döneceğim" diye verdiği sözü sık sık oğluna hatırlatan anne Özil, "sözünü tut" diyerek Mesut'a baskı yapıyor.



    TORUNLARINA BAKMAK İSTİYOR
    Almanya'da yaşamaktan bunalan ve Türkiye'ye dönmek isteyen anne Gülizar Özil'in en büyük hayali oğlu Mesut'u bir an önce evlendirerek torun sahibi olmak. Mesut, "F.Bahçe'ye gitmem için ailem bana baskı yapıyor" açıklaması yapmıştı.
    1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:01
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