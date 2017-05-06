Josef ve Roman’a ‘Pas bozma’ görevi
Dick Advocaat için derbinin kilidi ilk gol.
Sarı-lacivertli teknik adam ilk golü atmaları durumunda derbiyi kazanma ihtimallerinin yüzde 75'lere çıkacağını oyuncuları ile sürekli paylaştı. Beşiktaş'ın en büyük gücü olan dar alanda kısa paslaşmaları ise engellemek zorunda olduklarını anlatan Advocaat, orta sahanın dinamikleri Josef de Souza ve Roman Neustadter'den dan sürekli top arası yapmaları konusunda isteklerde bulundu.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:05
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'da gündem Çin sermayesi!
Toplam 30
Yorum
hasan abi gs satiliyomu simdi :D
- Derbi parolası: Hücuuum
Toplam 11
Yorum
iso9001 Benfica, Gs gibi maçlarıda izlemiştir umarım :) bu sefer işiniz bitti
- Başakşehir'in inadı inat!
Toplam 10
Yorum
adamlar yarın resmen çekirdek çitleye çitleye derbiyi izleyecekler.. valla helal olsun ne diyelim
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