 Josef ve Roman’a ‘Pas bozma’ görevi – Fotomaç – 06 Mayıs 2017
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    06 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Josef ve Roman’a ‘Pas bozma’ görevi

    Josef ve Roman’a ‘Pas bozma’ görevi

    Dick Advocaat için derbinin kilidi ilk gol.

    Sarı-lacivertli teknik adam ilk golü atmaları durumunda derbiyi kazanma ihtimallerinin yüzde 75'lere çıkacağını oyuncuları ile sürekli paylaştı. Beşiktaş'ın en büyük gücü olan dar alanda kısa paslaşmaları ise engellemek zorunda olduklarını anlatan Advocaat, orta sahanın dinamikleri Josef de Souza ve Roman Neustadter'den dan sürekli top arası yapmaları konusunda isteklerde bulundu.
    1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:05
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