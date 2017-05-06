İlk atan kazanır
Derbide son 23 maçta ilk golü atan takımlar sadece 2 kez yenildi. Öne geçen taraf 16 kez kazandı 4 de beraberlik çıktı. Sarı-lacivertliler bu sezon ise Süper Lig’de ilk golü attığı 16 maçtan, 14 zaferle ayrıldı.
Zorlu derbi öncesi istatistiklerde ilk golü atan takımın kazanma ihtimalinin yüksekliği dikkat çekti. İki takım arasında oynanan son 23 karşılaşmada ilk golü atan takım sadece 2 kez yenildi.
İşte Türkiye'de hayatı durduracak dev randevuda dikkat çeken rakamlar:
-20'si Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası, biri de TFF Süper Kupa olmak üzere son 23 maçta öne geçen takım, 2 kez yenildi.
-Bu maçlarda skorda öne geçen taraf 16 kez kazandı, 4 kez berabere kaldı.
-Fenerbahçe 15, Beşiktaş 7 karşılaşmada ilk golü atarak öne geçti, sadece bir mücadele golsüz sona erdi.
-Fenerbahçe öne geçtiği karşılaşmaların 12'sini kazandı, birinde yenildi, 2'sinde berabere kaldı.
-Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de ilk golü kaydettiği 16 maçta 14 kez kazandı, 2 beraberlik aldı.
-Sarı-lacivertliler, skor olarak geriye düştüğü 11 maçta ise sahadan 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrıldı.
İLK YARILAR FENER'İN
F.Bahçe ilk yarıda ve maç sonunda attığı gollerle dikkat çekerken, Beşiktaş devre sonlarında atıp, ikinci yarılarda kalesini koruyamıyor. Kanarya ilk yarıda 16-45. dakikalar arasında 26 gol atıp bu alanda en başarılı ekip olurken, ilk 15 ve son 15 dakika içinde 6'şar gol yedi. Beşiktaş ise 31-45 ve 76-90 arası 14'er gol atarken, 46-75 arası 30 dakikalık bölümde 13 gol yedi.
5'TE 5 TEKRAR OLABİLİR
Ligde bu sezon üst üste 5 maç kazanan tek takım olan Fenerbahçe, derbide bu başarısını tekrarlayabilir. İlk yarıda Konya (1-0), Karabük (5-0), Akhisar (3-1), G.Saray (3-1), Rize (5-1) maçlarıyla 5'te 5 yapan Kanarya, son 4 maçta Karabük, Akhisar, G.Saray ve Rize'yi yendi.
DERBİ ORANLARI DEĞİŞTİ
İddaa Risk Yönetimi, derbi için belirlediği oranları değiştirdi. Beşiktaş'ın galibiyet oranının 1.85'ten 1.60'a düşürüldüğü belirtildi. Beraberlik oranı 3.10'dan 3.30'a çıkarılırken, F.Bahçe'nin galibiyet oranı 3.30'dan 3.60'a yükseltildi.
İşte Türkiye'de hayatı durduracak dev randevuda dikkat çeken rakamlar:
-20'si Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası, biri de TFF Süper Kupa olmak üzere son 23 maçta öne geçen takım, 2 kez yenildi.
-Bu maçlarda skorda öne geçen taraf 16 kez kazandı, 4 kez berabere kaldı.
-Fenerbahçe 15, Beşiktaş 7 karşılaşmada ilk golü atarak öne geçti, sadece bir mücadele golsüz sona erdi.
-Fenerbahçe öne geçtiği karşılaşmaların 12'sini kazandı, birinde yenildi, 2'sinde berabere kaldı.
-Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de ilk golü kaydettiği 16 maçta 14 kez kazandı, 2 beraberlik aldı.
-Sarı-lacivertliler, skor olarak geriye düştüğü 11 maçta ise sahadan 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrıldı.
İLK YARILAR FENER'İN
F.Bahçe ilk yarıda ve maç sonunda attığı gollerle dikkat çekerken, Beşiktaş devre sonlarında atıp, ikinci yarılarda kalesini koruyamıyor. Kanarya ilk yarıda 16-45. dakikalar arasında 26 gol atıp bu alanda en başarılı ekip olurken, ilk 15 ve son 15 dakika içinde 6'şar gol yedi. Beşiktaş ise 31-45 ve 76-90 arası 14'er gol atarken, 46-75 arası 30 dakikalık bölümde 13 gol yedi.
5'TE 5 TEKRAR OLABİLİR
Ligde bu sezon üst üste 5 maç kazanan tek takım olan Fenerbahçe, derbide bu başarısını tekrarlayabilir. İlk yarıda Konya (1-0), Karabük (5-0), Akhisar (3-1), G.Saray (3-1), Rize (5-1) maçlarıyla 5'te 5 yapan Kanarya, son 4 maçta Karabük, Akhisar, G.Saray ve Rize'yi yendi.
DERBİ ORANLARI DEĞİŞTİ
İddaa Risk Yönetimi, derbi için belirlediği oranları değiştirdi. Beşiktaş'ın galibiyet oranının 1.85'ten 1.60'a düşürüldüğü belirtildi. Beraberlik oranı 3.10'dan 3.30'a çıkarılırken, F.Bahçe'nin galibiyet oranı 3.30'dan 3.60'a yükseltildi.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'da gündem Çin sermayesi!
Toplam 30
Yorum
hasan abi gs satiliyomu simdi :D
- Derbi parolası: Hücuuum
Toplam 11
Yorum
iso9001 Benfica, Gs gibi maçlarıda izlemiştir umarım :) bu sefer işiniz bitti
- Başakşehir'in inadı inat!
Toplam 10
Yorum
adamlar yarın resmen çekirdek çitleye çitleye derbiyi izleyecekler.. valla helal olsun ne diyelim
İlk atan kazanır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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