Derbi biletleri tükendi, Passolig transferi yok!
Derbinin Fenerbahçe'ye ayrılan biletler bitti.
Kulüp tarafından dağıtılan ve yazılı başvuru sırasına göre dağıtılan biletlerin tamamı tükendi. Sarı-lacivertli kulüp, artık başvuru kabul edilmeyeceğini bildirdi. Fenerbahçeli taraftarların derbi için Ülker Stadı'nda maç günü (yarın) 14.00'te toplanacağı, 15.00'te ise otobüslerle Vodafone Arena'ya hareket edileceği duyuruldu. Taraftarlar, Passolig kartlarına yükledikleri biletleri başka bir Passolig karta transfer edemeyecek. Passolig kartlarında bilet yüklenmemiş olan taraftarlar otobüslere alınmayacak.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'da gündem Çin sermayesi!
Toplam 30
Yorum
hasan abi gs satiliyomu simdi :D
- Derbi parolası: Hücuuum
Toplam 11
Yorum
iso9001 Benfica, Gs gibi maçlarıda izlemiştir umarım :) bu sefer işiniz bitti
- Başakşehir'in inadı inat!
Toplam 10
Yorum
adamlar yarın resmen çekirdek çitleye çitleye derbiyi izleyecekler.. valla helal olsun ne diyelim
Derbi biletleri tükendi, Passolig transferi yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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