 Derbi biletleri tükendi, Passolig transferi yok! – Fotomaç – 06 Mayıs 2017
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    06 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Derbi biletleri tükendi, Passolig transferi yok!

    Derbi biletleri tükendi, Passolig transferi yok!

    Derbinin 'ye ayrılan biletler bitti.

    Kulüp tarafından dağıtılan ve yazılı başvuru sırasına göre dağıtılan biletlerin tamamı tükendi. Sarı-lacivertli kulüp, artık başvuru kabul edilmeyeceğini bildirdi. Fenerbahçeli taraftarların derbi için Ülker Stadı'nda maç günü (yarın) 14.00'te toplanacağı, 15.00'te ise otobüslerle Vodafone Arena'ya hareket edileceği duyuruldu. Taraftarlar, Passolig kartlarına yükledikleri biletleri başka bir Passolig karta transfer edemeyecek. Passolig kartlarında bilet yüklenmemiş olan taraftarlar otobüslere alınmayacak.
    1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:13
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