Derbi biletleri tükendi, Passolig transferi yok!

Derbinin Fenerbahçe'ye ayrılan biletler bitti.

Kulüp tarafından dağıtılan ve yazılı başvuru sırasına göre dağıtılan biletlerin tamamı tükendi. Sarı-lacivertli kulüp, artık başvuru kabul edilmeyeceğini bildirdi. Fenerbahçeli taraftarların derbi için Ülker Stadı'nda maç günü (yarın) 14.00'te toplanacağı, 15.00'te ise otobüslerle Vodafone Arena'ya hareket edileceği duyuruldu. Taraftarlar, Passolig kartlarına yükledikleri biletleri başka bir Passolig karta transfer edemeyecek. Passolig kartlarında bilet yüklenmemiş olan taraftarlar otobüslere alınmayacak.