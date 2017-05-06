 Bursaspor, Ç. Rizespor'un konuğu – Fotomaç – 06 Mayıs 2017
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    06 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Bursaspor, Ç. Rizespor'un konuğu

    Bursaspor, Ç. Rizespor'un konuğu

    Spor Toto Süper Ligin ikinci yarısında arzuladığı sonuçları alamayan Bursaspor, düşme hattında yer alan Çaykur Rizespor ile yarın Yeni Rize Şehir Stadı’nda kozlarını paylaşacak.

    Galatasaray karşısında aldığı 5-0'ylık yenilgi sonrasında teknik direktör Mutlu Topçu'nun istifa etmesiyle takımın başına getirilen teknik direktör Adnan Örnek'in ilk sınavı olacak.

    HAKEM SERKAN ÇINAR
    Yeni Rize Şehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak olan karşılaşmayı Serkan Çınar yönetecek. Yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ile Mehmet CemHanoğlu yapacak. Dördüncü hakem ise Özgüç Türkalp olacak.

    ÜSTÜNLÜK BURSASPOR'DA
    Çaykur Rizespor ile Bursaspor Süper Lig'de bugüne kadar 29 kez karşı karşıya geldiler. Bu maçlarda Bursaspor 14, Çaykur Rizespor ise 11 galibiyet alırken, 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bursaspor son altı maçtır Rize'de rakibine yenilmiyor.

    BATALLA, ERTUĞRUL SAKAT FATY CEZALI
    Bursaspor'da son dört gündür yapılan çalışmalara katılamayan ve Galatasaray maçında sakatlanan kaptan Batalla, sarı kart cezalısı Faty ve Ertuğrul Ersoy ile birlikte sezonu kapatan Serdar Kurtuluş ile Furkan Özçal'da yeşil beyazlılarin kadrosunda yer almayacaklar.

    1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:58
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