 Bu strese çark dayanmaz! – Fotomaç – 06 Mayıs 2017
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    06 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Bu strese çark dayanmaz!

    Bu strese çark dayanmaz!

    Dev derbiye bir gün kala ve 'de heyecan doruğa çıktı.

    İki ezeli rakip yarın kader maçına çıkacak. Şenol Güneş ve Dick Advocaat günlerdir ince hesaplar yapıyor. İki kurt hocanın düellosundan kimin galip çıkacağı merakla bekleniyor.

    BEŞİKTAŞ CEPHESİ

    Kartal talisca ile vuracak
    Teknik direktör Şenol Güneş derbinin kilidini Anderson Talisca ile açmayı planlıyor. Güneş, özel olarak ilgilendiği Brezilyalı yıldıza maç boyunca sorumluluk almasını ve aktif olmasını söyledi.

    Kupanın rövanşını alacağız
    Beşiktaşlı futbolcular, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda elendikleri F.Bahçe'yi yarın akşam yenerek hem kupanın rövanşını almak hem de şampiyonluğa iyice yaklaşmak için kendi aralarında söz verdi.

    Taraftar şov yapacak
    Derbiye özel hazırlanan siyah-beyazlı taraftarlar Vodafone Arena'da müthiş bir görsel şölen yapacak. Taraftarlar dört farklı şovla takımlarını destekleyecek.



    F.BAHÇE CEPHESİ

    Sakın benimle uğraşmayın
    Kupa maçında Beşiktaşlılar'ın kendisinin üzerine oynadığını söyleyen Van Persie "Bu maçta da aynı şeyi yaparlarsa yine kendileri zararlı çıkar. Benimle uğraşmasınlar. Böyle şeylere gerek yok" dedi.

    Quaresma'ya tatlı-sert önlem
    F.Bahçe'nin hocası Advocaat, Quaresma'yı tatlı-sert futbolla yıldırmaları gerektiğini söyledi. Advocaat ayrıca Josef ve Roman'ı, Beşiktaş'ın dar alandaki kısa paslaşmalarını engellemekle görevlendirdi.

    Üç sakat da iyileşti
    Sakatlıkları bulunan Lens, Kjaer ve Hasan Ali'den müjdeli haberler geldi. Uygulanan yoğun tedavi sonrası üç futbolcu da derbide saha olabilecek.
    1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:49
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