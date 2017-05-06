Bu strese çark dayanmaz!
Dev derbiye bir gün kala Beşiktaş ve Fenerbahçe'de heyecan doruğa çıktı.
İki ezeli rakip yarın kader maçına çıkacak. Şenol Güneş ve Dick Advocaat günlerdir ince hesaplar yapıyor. İki kurt hocanın düellosundan kimin galip çıkacağı merakla bekleniyor.
BEŞİKTAŞ CEPHESİ
Kartal talisca ile vuracak
Teknik direktör Şenol Güneş derbinin kilidini Anderson Talisca ile açmayı planlıyor. Güneş, özel olarak ilgilendiği Brezilyalı yıldıza maç boyunca sorumluluk almasını ve aktif olmasını söyledi.
Kupanın rövanşını alacağız
Beşiktaşlı futbolcular, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda elendikleri F.Bahçe'yi yarın akşam yenerek hem kupanın rövanşını almak hem de şampiyonluğa iyice yaklaşmak için kendi aralarında söz verdi.
Taraftar şov yapacak
Derbiye özel hazırlanan siyah-beyazlı taraftarlar Vodafone Arena'da müthiş bir görsel şölen yapacak. Taraftarlar dört farklı şovla takımlarını destekleyecek.
F.BAHÇE CEPHESİ
Sakın benimle uğraşmayın
Kupa maçında Beşiktaşlılar'ın kendisinin üzerine oynadığını söyleyen Van Persie "Bu maçta da aynı şeyi yaparlarsa yine kendileri zararlı çıkar. Benimle uğraşmasınlar. Böyle şeylere gerek yok" dedi.
Quaresma'ya tatlı-sert önlem
F.Bahçe'nin hocası Advocaat, Quaresma'yı tatlı-sert futbolla yıldırmaları gerektiğini söyledi. Advocaat ayrıca Josef ve Roman'ı, Beşiktaş'ın dar alandaki kısa paslaşmalarını engellemekle görevlendirdi.
Üç sakat da iyileşti
Sakatlıkları bulunan Lens, Kjaer ve Hasan Ali'den müjdeli haberler geldi. Uygulanan yoğun tedavi sonrası üç futbolcu da derbide saha olabilecek.
BEŞİKTAŞ CEPHESİ
Kartal talisca ile vuracak
Teknik direktör Şenol Güneş derbinin kilidini Anderson Talisca ile açmayı planlıyor. Güneş, özel olarak ilgilendiği Brezilyalı yıldıza maç boyunca sorumluluk almasını ve aktif olmasını söyledi.
Kupanın rövanşını alacağız
Beşiktaşlı futbolcular, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda elendikleri F.Bahçe'yi yarın akşam yenerek hem kupanın rövanşını almak hem de şampiyonluğa iyice yaklaşmak için kendi aralarında söz verdi.
Taraftar şov yapacak
Derbiye özel hazırlanan siyah-beyazlı taraftarlar Vodafone Arena'da müthiş bir görsel şölen yapacak. Taraftarlar dört farklı şovla takımlarını destekleyecek.
F.BAHÇE CEPHESİ
Sakın benimle uğraşmayın
Kupa maçında Beşiktaşlılar'ın kendisinin üzerine oynadığını söyleyen Van Persie "Bu maçta da aynı şeyi yaparlarsa yine kendileri zararlı çıkar. Benimle uğraşmasınlar. Böyle şeylere gerek yok" dedi.
Quaresma'ya tatlı-sert önlem
F.Bahçe'nin hocası Advocaat, Quaresma'yı tatlı-sert futbolla yıldırmaları gerektiğini söyledi. Advocaat ayrıca Josef ve Roman'ı, Beşiktaş'ın dar alandaki kısa paslaşmalarını engellemekle görevlendirdi.
Üç sakat da iyileşti
Sakatlıkları bulunan Lens, Kjaer ve Hasan Ali'den müjdeli haberler geldi. Uygulanan yoğun tedavi sonrası üç futbolcu da derbide saha olabilecek.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:49
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'da gündem Çin sermayesi!
Toplam 30
Yorum
hasan abi gs satiliyomu simdi :D
- Derbi parolası: Hücuuum
Toplam 11
Yorum
iso9001 Benfica, Gs gibi maçlarıda izlemiştir umarım :) bu sefer işiniz bitti
- Başakşehir'in inadı inat!
Toplam 10
Yorum
adamlar yarın resmen çekirdek çitleye çitleye derbiyi izleyecekler.. valla helal olsun ne diyelim
Bu strese çark dayanmaz! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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