Bu strese çark dayanmaz!

BEŞİKTAŞ CEPHESİ

F.BAHÇE CEPHESİ

İki ezeli rakip yarın kader maçına çıkacak. Şenol Güneş ve Dick Advocaat günlerdir ince hesaplar yapıyor. İki kurt hocanın düellosundan kimin galip çıkacağı merakla bekleniyor.Teknik direktörderbinin kilidiniile açmayı planlıyor., özel olarak ilgilendiğiyıldıza maç boyunca sorumluluk almasını ve aktif olmasını söyledi.Beşiktaşlı futbolcular,son 16 turunda elendikleri'yi yarın akşam yenerek hem kupanın rövanşını almak hem de şampiyonluğa iyice yaklaşmak için kendi aralarında söz verdi.Derbiye özel hazırlanan siyah-beyazlı taraftarlar'da müthiş bir görsel şölen yapacak. Taraftarlar dört farklı şovla takımlarını destekleyecek.Kupa maçında'ın kendisinin üzerine oynadığını söyleyen"Bu maçta da aynı şeyi yaparlarsa yine kendileri zararlı çıkar.Böyle şeylere gerek yok" dedi.F.Bahçe'nin hocası'yı tatlı-sert futbolla yıldırmaları gerektiğini söyledi.ayrıcave'ı,'ın dar alandaki kısa paslaşmalarını engellemekle görevlendirdi.Sakatlıkları bulunan'den müjdeli haberler geldi. Uygulanan yoğun tedavi sonrası üç futbolcu da derbide saha olabilecek.