Beşiktaş’tan gol yemedi
Derbide gözler iki takımın kalecilerinde olacak.
F.Bahçe'de kaptan Volkan Demirel, bu sezon ligde ve kupada oynanan iki maçta Beşiktaş'a kalesini kapattı.
İşte kalede öne çıkan istatistikler:
-Beşiktaş, Fabri'nin kalede olduğu iki Fenerbahçe derbisinde gol sevinci yaşayamazken, kalesinde 1 gol gördü.
-Volkan, Beşiktaş'a karşı bugüne dek sahaya çıktığı 27 maçta 17 galibiyet gördü.
-Volkan Demirel, 27 Beşiktaş derbisinin 10'unda kalesini gole kapatırken, 27 gol yedi.
-Fenerbahçe, 3'ü lig, biri kupa olmak üzere geride kalan 4 derbide de kalesini gole kapattı.
İşte kalede öne çıkan istatistikler:
-Beşiktaş, Fabri'nin kalede olduğu iki Fenerbahçe derbisinde gol sevinci yaşayamazken, kalesinde 1 gol gördü.
-Volkan, Beşiktaş'a karşı bugüne dek sahaya çıktığı 27 maçta 17 galibiyet gördü.
-Volkan Demirel, 27 Beşiktaş derbisinin 10'unda kalesini gole kapatırken, 27 gol yedi.
-Fenerbahçe, 3'ü lig, biri kupa olmak üzere geride kalan 4 derbide de kalesini gole kapattı.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'da gündem Çin sermayesi!
Toplam 30
Yorum
hasan abi gs satiliyomu simdi :D
- Derbi parolası: Hücuuum
Toplam 11
Yorum
iso9001 Benfica, Gs gibi maçlarıda izlemiştir umarım :) bu sefer işiniz bitti
- Başakşehir'in inadı inat!
Toplam 10
Yorum
adamlar yarın resmen çekirdek çitleye çitleye derbiyi izleyecekler.. valla helal olsun ne diyelim
Beşiktaş’tan gol yemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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