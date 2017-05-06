 Beşiktaş’tan gol yemedi – Fotomaç – 06 Mayıs 2017
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    06 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Beşiktaş’tan gol yemedi

    Beşiktaş’tan gol yemedi

    Derbide gözler iki takımın kalecilerinde olacak.

    F.Bahçe'de kaptan Volkan Demirel, bu sezon ligde ve kupada oynanan iki maçta Beşiktaş'a kalesini kapattı.

    İşte kalede öne çıkan istatistikler:

    -Beşiktaş, Fabri'nin kalede olduğu iki Fenerbahçe derbisinde gol sevinci yaşayamazken, kalesinde 1 gol gördü.
    -Volkan, Beşiktaş'a karşı bugüne dek sahaya çıktığı 27 maçta 17 galibiyet gördü.
    -, 27 Beşiktaş derbisinin 10'unda kalesini gole kapatırken, 27 gol yedi.
    -Fenerbahçe, 3'ü lig, biri kupa olmak üzere geride kalan 4 derbide de kalesini gole kapattı.
    1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:06
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