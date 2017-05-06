 Aslan hedefte! – Fotomaç – 06 Mayıs 2017
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    06 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Aslan hedefte!

    Aslan hedefte!

    F.Bahçe Kulübü iştiraklerinden Fenerium, dijital oyun Angry Birds'ün üreticisi Rovio firması ile lisans anlaşması imzaladı.

    Ülker Sports Arena'da düzenlenen törene asbaşkan Ozan Balaban ile basketbolcular Datome, Ahmet Düverioğlu, Bobby Dixon ve Nunnally de katıldı. Sarı-lacivertli oyuncular, basket topuyla çeşitli oyuncakları vurmaya çalışırken en önde yer alan aslanı vurmaya odaklanmaları dikkatlerde kaçmadı. G.Saraylı taraftarlar, sosyal medyadan buna tepki gösterdi.
    1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:10
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