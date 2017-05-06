Aslan hedefte!
F.Bahçe Kulübü iştiraklerinden Fenerium, dijital oyun Angry Birds'ün üreticisi Rovio firması ile lisans anlaşması imzaladı.
Ülker Sports Arena'da düzenlenen törene asbaşkan Ozan Balaban ile basketbolcular Datome, Ahmet Düverioğlu, Bobby Dixon ve Nunnally de katıldı. Sarı-lacivertli oyuncular, basket topuyla çeşitli oyuncakları vurmaya çalışırken en önde yer alan aslanı vurmaya odaklanmaları dikkatlerde kaçmadı. G.Saraylı taraftarlar, sosyal medyadan buna tepki gösterdi.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:10
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'da gündem Çin sermayesi!
Toplam 30
Yorum
hasan abi gs satiliyomu simdi :D
- Derbi parolası: Hücuuum
Toplam 11
Yorum
iso9001 Benfica, Gs gibi maçlarıda izlemiştir umarım :) bu sefer işiniz bitti
- Başakşehir'in inadı inat!
Toplam 10
Yorum
adamlar yarın resmen çekirdek çitleye çitleye derbiyi izleyecekler.. valla helal olsun ne diyelim
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