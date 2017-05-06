 53 yıl sonra ilk kez – Fotomaç – 06 Mayıs 2017
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    06 Mayıs 2017, Cumartesi
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    53 yıl sonra ilk kez

    53 yıl sonra ilk kez
    İki ezeli rakibinden bu sezon gol yemeyen F.Bahçe, Beşiktaş'tan da gol yemezse 53 yıl sonra ilk kez ezeli rakiplerinden gol yemeden sezonu kapatacak. F.Bahçe, 1963-64'te G.Saray ile iki maçta 0-0 kalmış, Beşiktaş'ı 1-0 yenmiş ve 0-0 beraberlikle bitirmişti. Ayrıca 2010- 11'den sonra ilk kez derbi kaybetmeden sezonu tamamlamış olacak.
    1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:28
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