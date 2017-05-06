İki ezeli rakibinden bu sezon gol yemeyen F.Bahçe, Beşiktaş'tan da gol yemezse 53 yıl sonra ilk kez ezeli rakiplerinden gol yemeden sezonu kapatacak. F.Bahçe, 1963-64'te G.Saray ile iki maçta 0-0 kalmış, Beşiktaş'ı 1-0 yenmiş ve 0-0 beraberlikle bitirmişti. Ayrıca 2010- 11'den sonra ilk kez derbi kaybetmeden sezonu tamamlamış olacak.