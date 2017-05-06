53 yıl sonra ilk kez
İki ezeli rakibinden bu sezon gol yemeyen F.Bahçe, Beşiktaş'tan da gol yemezse 53 yıl sonra ilk kez ezeli rakiplerinden gol yemeden sezonu kapatacak. F.Bahçe, 1963-64'te G.Saray ile iki maçta 0-0 kalmış, Beşiktaş'ı 1-0 yenmiş ve 0-0 beraberlikle bitirmişti. Ayrıca 2010- 11'den sonra ilk kez derbi kaybetmeden sezonu tamamlamış olacak.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:28
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'da gündem Çin sermayesi!
Toplam 30
Yorum
hasan abi gs satiliyomu simdi :D
- Derbi parolası: Hücuuum
Toplam 11
Yorum
iso9001 Benfica, Gs gibi maçlarıda izlemiştir umarım :) bu sefer işiniz bitti
- Başakşehir'in inadı inat!
Toplam 10
Yorum
adamlar yarın resmen çekirdek çitleye çitleye derbiyi izleyecekler.. valla helal olsun ne diyelim
53 yıl sonra ilk kez haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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