 Mesut’tan yeşil ışık – Fotomaç – 05 Mayıs 2017
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    05 Mayıs 2017, Cuma
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    Mesut’tan yeşil ışık

    Mesut’tan yeşil ışık

    , Goal.com’a verdiği röportajda, “Herkes Fenerbahçe’ye gitmem için telkinde bulunuyor. Şimdilik transferi düşünmüyorum. Ama gelecek ne getirir asla bilemezsiniz” dedi

    Fenerbahçe ile adı anılan 'in transferiyle ilgili olarak ilginç gelişmeler yaşanıyor. Ünlü spor portalı Goal. com'dan Chris Wheatley'e özel röportaj veren Arsenal'in Türk asıllı Alman yıldızı, sarı-lacivertlilere transferi hakkında yaptığı çarpıcı açıklamalarla camiayı heyecanlandırdı. 28 yaşındaki maestro, F.Bahçe'ye transfer olup olmayacağı sorusuyla çok sık karşılaştığını sürpriz şekilde itiraf etti.

    'NELER OLACAK BAKALIM
    Arsenal ile kontratının 1 yıl daha devam ettiğini hatırlatan Özil, "Birçok insan, ailem, arkadaşlarım F.Bahçe hakkında sorular soruyor. Sürekli 'takıma katıl, oraya git' diye telkinde bulunuyorlar. Şimdilik transferi düşünmüyorum. Ama gelecek ne getirir asla bilemezsiniz" diye açık kapı bıraktı.
    1. 05 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:18
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