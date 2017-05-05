Mesut’tan yeşil ışık
Mesut Özil, Goal.com’a verdiği röportajda, “Herkes Fenerbahçe’ye gitmem için telkinde bulunuyor. Şimdilik transferi düşünmüyorum. Ama gelecek ne getirir asla bilemezsiniz” dedi
Fenerbahçe ile adı anılan Mesut Özil'in transferiyle ilgili olarak ilginç gelişmeler yaşanıyor. Ünlü spor portalı Goal. com'dan Chris Wheatley'e özel röportaj veren Arsenal'in Türk asıllı Alman yıldızı, sarı-lacivertlilere transferi hakkında yaptığı çarpıcı açıklamalarla camiayı heyecanlandırdı. 28 yaşındaki maestro, F.Bahçe'ye transfer olup olmayacağı sorusuyla çok sık karşılaştığını sürpriz şekilde itiraf etti.
'NELER OLACAK BAKALIM
Arsenal ile kontratının 1 yıl daha devam ettiğini hatırlatan Özil, "Birçok insan, ailem, arkadaşlarım F.Bahçe hakkında sorular soruyor. Sürekli 'takıma katıl, oraya git' diye telkinde bulunuyorlar. Şimdilik transferi düşünmüyorum. Ama gelecek ne getirir asla bilemezsiniz" diye açık kapı bıraktı.
'NELER OLACAK BAKALIM
Arsenal ile kontratının 1 yıl daha devam ettiğini hatırlatan Özil, "Birçok insan, ailem, arkadaşlarım F.Bahçe hakkında sorular soruyor. Sürekli 'takıma katıl, oraya git' diye telkinde bulunuyorlar. Şimdilik transferi düşünmüyorum. Ama gelecek ne getirir asla bilemezsiniz" diye açık kapı bıraktı.
- 05 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mesut Özil'den Fenerbahçelileri üzecek açıklama
Toplam 8
Yorum
sami mesut kim yaw, ucunci lig topcusu bile olamaz. zaten Arsenal elden cikarmak istiyor, resmen yerlerde surunuyor
- Fener'e rüzgarın oğlu: Jesus Navas
Toplam 17
Yorum
aytek ya bırakın şu yaşlı işi bitmiş adamları
- Fener'e rüzgarın oğlu: Jesus Navas
Toplam 17
Yorum
Çeto İstanbulun Neminde Erir bu
Mesut’tan yeşil ışık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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